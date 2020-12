Rapatriement : selon un député, « des vols d’Air Algérie rentrent avec des sièges vides »

En cours depuis le vendredi 04 décembre, la nouvelle opération de rapatriement lancée par Air Algérie n’est pas d’une parfaite réussite selon plusieurs observateurs, cette opération n’a pas cessé de susciter de vives critiques, et ce depuis son lancement.

Dans une correspondance adressée au premier ministre Abdelaziz Djerrad, hier lundi le 14 décembre, le député de l’émigration, Nourredine Bellmedah a déploré plusieurs contraintes causées par la lourdeur, et les multiples procédures qu’il juge bureaucratiques qui entoure l’opération de rapatriement, et qui empêche le retour des ressortissants algérien au pays.

La correspondance de Belmedah

Belmedah a essayé dans sa lettre qu’il avait adressé au premier Ministre Abdelaziz Djerad, de lui communiquer les doléances de la communauté algérienne basée à l’étranger, et les multiples demandes des ressortissants qui veulent plus de facilités concernant les procédures de leur retour en Algérie.

Le député de l’émigration avait souligné dans sa correspondance qu’il avait par ailleurs publié sur les réseaux sociaux, que « la communauté nationale et l’ensemble des personnes bloquées à l’étranger attendent avec beaucoup d’impatience des décisions importantes et urgentes de la part du gouvernement afin de faciliter leur retour dans leur pays ».

Des sièges vides et des ressortissants encore bloqués

Belmedah avait également critiqué la complication des procédures et la bureaucratie qui caractérise tout le processus de l’opération de rapatriement lancée par Air Algérie.

En effet, les ressortissants qui voudraient être rapatriés sont obligatoirement tenus de présenter en premier lieu une demande d’autorisation de retour, et ce au niveau de leur consulat, cette demande d’autorisation sera par la suite transmise, par le consulat en question, au ministère des Affaires étrangères, ce dernier pour sa part transmettra la demande au ministère de l’Intérieur, tout cela avant que les listes soient établies et remises aux consulats et puis enfin à Air Algérie.

Le député dénonce dans sa lettre « un processus compliqué et long et pas pratique qui a conduit à des situations où des avions d’Air Algérie rentrent à Alger avec un nombre considérable de sièges vides, bien que la demande soit importante ».

Le député avait en outre proposé que « le voyageur algérien puisse acheter son billet directement auprès d’Air Algérie, sans inscription préalable, avec la possibilité d’acheter des billets en aller-retour et pas uniquement des billets-retour, avec des tarifs moins exorbitants que ceux pratiqués actuellement » mais aussi de prolonger l’opération de rapatriement, avec des billets aller-retour, afin de permettre au ressortissants algériens de revenir au pays.

Rédaction d’Algérie 360.