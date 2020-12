Cinq marins pêcheurs secourus au large de Tipasa

Le bateau de pêche « Chenoui Omar », perdu dans le large de Tipaza, a été retrouvé très tôt ce matin, par les garde-côtes, avec à son bord les cinq marins qui constituent l’équipage, tous en bonne santé.

Selon la direction de la pêche et des ressources halieutiques, L’opération de sauvetage menée par les garde-côtes a été couronnée de sucées après avoir pu trouver le bateau de pêche Chenoui Omar aux environ de 6 h de ce matin mardi 15 décembre. La même source indique que la disparition du bateau de pêche Chenoui Omar est dûe à une panne technique de l’embarcation.

Une opération importante

Les garde-côtes des forces navales, et ce dés avoir reçu l’appel à l’aide provenant du bateau Omar Chenoui perdu au large de Tipaza, ont dépêché une importante opération de recherche et de sauvetage, en déployant des hélicoptères ainsi que des bateaux de sauvetage dans l’espoir de retrouver l’embarcation et à son bord les cinq marins qui sont sortis au large dans le cadre de leur métier de pêcheurs.

Les cinq marins, Tous de la ville de Bouharoun sis à la Wilaya de Tipaza, ont tous entre 20 et 30 ans. Leur bateau, dénommé Omar Chenoui, spécialisé dans la pêche à l’espadon, parti dimanche soir au large de Tipaza à partir du port de Khmisti, ne donnait plus de réponse, avant que les garde-côtes ne lancent l’opération sauvetage.

Une autre opération se poursuit

En outre, »Les services de la protection civile de la wilaya d’Alger appuyés par des moyens de la protection civile de la wilaya de Tipaza et de l’unité nationale d’instruction et d’intervention Dar El Beida », multiplient les opérations de recherche des deux autres marins dont le sardinier à fait naufrage, selon un communiqué de la protection civile.

« 03 embarcations semi-rigides, composées de 20 plongeurs mobilisés pour les recherches en mer, aussi une équipe pédestre composée de 25 éléments de la protection civile et une équipe cynotechnique (brigade canine) pour les besoins des recherches et le ratissage près des zones rocheuses et près du rivage » ont été également déployés, indique la protection civile dans son communiqué, avant d’ajouter que « Une équipe du grimpe de la protection civile est mobilisée pour la fixation et la stabilisation par cordage de l’épave du sardinier qui a coulé ».

On rappelle que le corps d’un des camarades des deux marins disparus a été retrouvé hier lundi dans le large de la baie d’Alger.

