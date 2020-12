“L’Algérie est le seul pays qui ne vous abandonnera pas », disait El Kadafi à ses enfants

La fille de Mouammar Kadhafi Aicha Kadhafi a livré un émouvant témoignage et a rendu un hommage à l’Algérie dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux.

Aïcha Kadhafi, réfugiée au Sultanat d’Oman, avec sa mère, a raconté les derniers instants qui ont précédé la fuite de la famille de l’ancien dirigeant de la Libye vers l’Algérie, révélant que lorsque sa famille était traquée par les forces de l’OTAN, soutenues par des miliciens libyens, Mouammar Kadhafi avait demandé à sa femme et à ses enfants de se réfugier en Algérie.

« Nous avons dit à notre père que le dernier mot lui revenait et que nous le suivrions là où il déciderait d’aller. Après un long soupir : partez en Algérie, en cinquante ans, les Algériens ne nous ont jamais fait de mal ! En Algérie, vous vivrez libres, l’Algérie ne vous livrera pas à l’OTAN, et l’OTAN n’osera pas violer le territoire algérien pour vous y récupérer, j’en suis convaincu ! L’Algérie ne vous livrera pas non plus au Tribunal pénal international ni à aucun État ni institution qui vous réclamerait ! L’Algérie ne vous abandonnera jamais ! », a-t-elle écrit.

Aïcha Kadhafi a décidé de poster ce témoignage dans le sillage des derniers développements qui ont eu lieu dans la région du Maghreb, en déclarant, « Je comprends maintenant toutes ces attaques dirigées contre l’Algérie ».

« J’ai décidé de rendre public ce témoignage sur mon père aujourd’hui spécialement, car je ne peux oublier ce que ce pays a fait pour mon père et pour ma famille, au moment où je constate un acharnement des monarques du Golfe, d’Israël, des États-Unis et de la France contre l’Algérie », a-t-elle conclu.

Ch.LAIB