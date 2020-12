France : un mariage original entre un algérien et une française

Suite aux mesures prises en France pour contrer la propagation du nouveau Cornonavirus, le nombre de personnes présentes dans une cérémonie de mariage est limité à six personnes.

Avec la fermeture des frontières, le marié, qui est un professeur de piano algérien, et la mariée, qui est une anthropologue française, se sont retrouvés dans une salle presque vide et plongée dans le silence, avant que la surprise qui a été préparée par le maire de leur commune ne commence.

Un visio-mariage préparé par le maire

Le couple algéro-français s’est décidé de s’unir dans la commune de Pertuis, sis dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en France.

C’est le maire de cette commune lui-même qui avait déployé les grands moyens pour organiser une fête de mariage digne de ce nom, il a donc fait monté tout un studio pour permettre aux deux mariés d’être avec leurs familles, et pour fêter cette occasion en visio-mariage, comme rapporté par le journal français La Provence.

La salle de mariage a été donc relié avec l’Algérie, pour permettre au marié, un professeur de Piano algérien, de fêter son mariage sous les yeux sa famille qui n’avait pas pu se déplacer à cause de la fermeture des frontières après le début de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Un mariage sous des applaudissements de trois continents

Outre l’Algérie, la salle de mariage a été également reliée avec l’Allemagne, le Canada et l’Autriche, mais aussi avec des nombreuses localités françaises comme Paris, Poitiers, Nancy et Nantes et bien d’autres, afin de permettre également à la famille de la mariée et aux nombreux amis du couple d’assister à ce mariage.

Le mariage s’est déroulé samedi passé à 15 heures, en présence de Jacques Baronne, qui avait uni le couple algéro-français, assisté par L’adjoint municipal Morgane Bartoloni qui avait déclaré : « Nous avons vécu le mariage le plus chaleureux et atypique de cette année difficile. Quand les mariés ont dit oui, les applaudissements sont venus de trois continents : l’Afrique, l’Amérique et l’Europe entière. Un beau final. Nous avons alors invité toute la famille à venir nous voir cet été pour une balade historique en Provence. Tous ont accepté volontiers ».

Rédaction d’Algérie 360.