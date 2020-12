Forces Navales : L’Algérie réceptionne un nouveau navire de guerre

Les Forces Navales de l’Armée Populaire Nationale (ANP) a réceptionné, ce mardi 15 décembre, un nouveau navire de guerre.

Selon un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN), il s’agit d’un dragueur de mines « Al Kassih-2 ». Il a accosté aujourd’hui au quai nord de l’Amirauté.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actualisation et de modernisation de la flotte navale Algérienne et afin de consolider le corps de bataille de l’Armée Populaire Nationale et des Forces Navales, le navire de guerre dragueurs de mines Al Kassih-2 (N°502) », lit-on dans le communiqué du MDN.

« Le dragueur de mines Al Kassih-2 nouvelle génération, est le deuxième du genre réceptionné par l’Algérie, dans le but de sécuriser la navigation maritime et de défendre les navires de commerce contre les dangers des mines en temps de guerre ou de crise », a précisé la même source.

L’ANP domine le ciel africain

Selon le magazine spécialisé « Military Watch », l’armée de l’air de l’ANP s’est hissée à la première place du classement africain devant l’Egypte et le Maroc.

Avec la plus grande flotte d’Afrique, l’armée nationale populaire domine le ciel africain avec plus de 45 chasseurs lourds Su-30MKA – un dérivé avancé de la génération 4+ du Su-30 Flanker doté de capteurs puissants, d’une performance de vol impressionnante et de la possibilité d’engager toutes sortes de cibles avec un arsenal diversifié d’armes.

À noter que les avions de l’ANP sont tous équipés d’armes de pointe, notamment des missiles air-air à longue portée R-27ER et R-77, les Su-30 pouvant déployer des missiles de croisière Kh-31 Mach 3.

Rédaction d’Algerie360