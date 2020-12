Football : La reprise du championnat Ligue 2 fixée

Le Championnat de Ligue 2 de football 2020-2021 débutera en février 2021, a annoncé lundi le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

« La reprise des entrainements des clubs de Ligue 2 a été fixée au 20 décembre », a ajouté la même source.

Trente-six clubs composent la nouvelle L2, répartis en deux groupes en fonction du critère géographique (Centre-Est et Centre-Ouest).

Sur la base du nouveau système pyramidal de compétition, la Ligue 2 saison 2020-2021 aura un statut amateur et donc gérée par la LNFA et non plus par la Ligue de football professionnel comme auparavant.

« La Fédération algérienne de football se chargera de prendre les dispositions nécessaires pour la reprise des entrainements et du championnat de football de Ligue 2 » souligne le MJS.

La composition des groupes :

Centre-Est : IB Lakhdaria, USM Annaba, AS Khroub, DRB Tadjenanet, MC El-Eulma, MO Béjaïa, JSM Béjaïa, MO Constantine, US Chaouia, CA Batna, MSP Batna, HB Chelghoum Laïd, CRB Ouled Djellal, USM Khenchela, WR M’sila, Amel Boussaâda, NRB Teleghma, CR Béni-Thour.

Centre-Ouest : RC Arbaâ, MC Saïda, ASM Oran, OM Arzew, CR Témouchent, IRB El-Kerma, MCB Oued Sly, RCB Oued R’hiou, SC Aïn Defla, JSM Tiaret, US Remchi, SKAF Khemis Miliana, USM Blida, WA Boufarik, ES Ben-Aknoun, CRB Aïn-Oussera, RC Kouba, USM Harrach.

Rédaction d’Algérie360