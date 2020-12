Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 15 décembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 468 nouvelles contaminations au Covid-19 et 14 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 93065, celui des décès à 2623, alors que le total des patients guéris passe à 61307.

Voici les principaux événements de journée du mardi 15 décembre :

… lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, s’est exprimé, ce mardi 15 décembre, sur la procédure d’acquisition du vaccin contre le coronavirus … lire la suite

La Tunisie a annoncé, ce lundi 15 décembre, le choix du vaccin anti coronavirus (Covid-19) ainsi que la date de la réception du … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a effectué, ce mardi 15 décembre, une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de M’sila, durant … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, ce mardi 15 décembre, un message à Joe Biden, président élu des Etats-Unis, à l’occasion de son … lire la suite

Les Forces Navales de l’Armée Populaire Nationale (ANP) a réceptionné, ce mardi 15 décembre, un nouveau navire de … lire la suite

N’ayant pas eu le succès escompté pendant le milieu des années 1980, ou elle avait été lancée pour la première fois en Algérie, la banane Made In Bladi refait surface, et compte bien cette fois revenir en force sur tous les étals des marché du … lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

Le ralentissement de l’épidémie Coronavirus (COVID19), ces derniers jours en Algérie se confirme. Le bilan des contaminations au coronavirus en Algérie a enregistré une baisse au bilan présenté par le ministère de la Santé, ce mardi 15 décembre 2020. … lire la suite

La fille de Mouammar Kadhafi Aicha Kadhafi a livré un émouvant témoignage et a rendu un hommage à l’Algérie dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux. … lire la suite

… lire la suite

Suite aux mesures prises en France pour contrer la propagation du nouveau Cornonavirus, le nombre de personnes présentes dans une cérémonie de mariage est … lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

Des étudiants Algériens en Russie ont réclamé hier lundi leur rapatriement par les autorités algériennes dans les plus brefs délais. Exaspérés de ne pas voir un vol de rapatriement programmé pour la Russie, ces étudiants se sentent de plus en plus délaissés par les responsables … lire la suite

En cours depuis le vendredi 04 décembre, la nouvelle opération de rapatriement lancée par Air Algérie n’est pas d’une parfaite réussite selon plusieurs observateurs, cette opération n’a pas cessé de susciter de vives critiques, et ce depuis son lancement.… lire la suite

Une enquête menée par les services de l’Administration centrale du ministère de la Santé, sur ordre du premier responsable du secteur Abderahmane Benbouzid, a fait éclater un scandale mettant à nu les pratiques illégales exercées par des médecins et des responsables à l’hôpital du Kouba dans la wilaya d’Alger. … lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

… lire la suite

Le bateau de pêche « Chenoui Omar », perdu dans le large de Tipaza, a été retrouvé très tôt ce matin, par les garde-côtes, avec à son bord les cinq marins qui constituent l’équipage, tous en bonne santé. Selon la direction de la pêche et des ressources halieutiques, L’opération de sauvetage menée par les garde-côtes a été couronnée de sucées après avoir pu trouver le bateau de pêche Chenoui Omar aux environ de 6 h de ce matin mardi 15 décembre. La même source indique que la disparition du bateau de pêche Chenoui Omar est dûe à une panne technique de l’embarcation. Une opération importante … lire la suite

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, donne aujourd’hui le 15 décembre le coup d’envoi de l’année universitaire 2020-2021, dans des conditions particulières marquées par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). … lire la suite

… lire la suite

… lire la suite