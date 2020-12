Agriculture : Vers « l’exportation de la viande rouge algérienne »

Faisant état d’un surplus de la production nationale en viande rouge, le ministre de l’Agriculture Abdelhamid Hemdani évoque la possibilité de l’exportation de ce produit.

Intervenant à l’émission « LSA direct » du quotidien le Soir d’Algérie, le ministre a souligné que les produits agricoles locaux sont « convoités par les pays étrangers ». Et ce pour « leur qualité naturelle ».

Dans ce contexte, le ministre Hemdani cite le cas de « la Russie, des pays africains et ceux du Moyen-Orient ».

En revanche, estime le premier responsable du secteur, face à un marché mondial de plus en plus exigent, « nous devons nous inscrire dans cette dynamique d’exportation et mettre en place un dispositif à même de faciliter le processus d’exportation ».

« Les importations des viandes fraîches et congelées sont interdites »

Reconnaissant que le marché de l’exportation du produit agricole algérien fait face à maintes contraintes, le ministre cite « les contraintes du fret », ce qui, selon lui « à notre portée ».

Abdelhamid Hemdani souligne, dans le cadre de cette démarche, « les possibilités d’exportation de la viande rouge algérienne », rappelant à l’occasion que « les importations des viandes fraîches et congelées sont interdites ».

Dans ce sens, le ministre de l’Agriculture confirme ainsi qu’il y a bel et bien un « surplus de la production nationale en viande rouge ».

Merzouk.A