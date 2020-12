Agriculture : la banane Made In Jijel à la conquête du marché national

N’ayant pas eu le succès escompté pendant le milieu des années 1980, ou elle avait été lancée pour la première fois en Algérie, la banane Made In Bladi refait surface, et compte bien cette fois revenir en force sur tous les étals des marché du pays.

Après avoir pu renaitre de ses cendres, la culture de la banane en Algérie a même pu donner de très bons résultats, et grâce à l’amélioration qu’a connu les secteurs de l’agriculture en termes de nouvelles technologies, l’avenir de la production de la banane en Algérie semble très prometteur.

Un remake réussi de l’expérience des années 1980

Selon le quotidien Al-Watan, on pouvait, pendant la fin des années 1980, croiser dans les marchés algériens, ce qu’on appelait alors la petite naine, avant que cette petite banane produite en Algérie ne disparaisse quelques années plus tard.

Après avoir pu introduire, dans le secteur agricole, des serres multi-chapelles, qui ont pu remplacer, avec leurs hauteurs de 6.5 mètres, les serres classiques qui quant à elles, ne faisaient que 3.5 mètres, la production de la banane en Algérie a pu s’affranchir d’un obstacle majeur, celui de la hauteur qui bloquait les plantations.

Yacine Zeddam, le secrétaire général de la chambre de l’agriculture dans la Wilaya de Jijel avait déclaré que « l’introduction de la première multi-chapelle s’est faite en 2011 dans une exploitation dans la commune de Jijel. Seulement, avec un prix de 6500 DA par hectare, cet équipement revenait très cher. Et c’est ainsi que renaît l’idée de production de la banane avec des jeunes ayant bénéficié de crédits de l’Ansej ou de la CNAC »

Des résultats satisfaisants

Avec le climat humide qui caractérise la région de Jijel, et le fait que la culture de la banane ne demande pas des équipements classiques tel les extracteurs et les chauffages, la production s’annonce plutôt satisfaisante, selon Yacine Zeddam, ce qui le pousse à penser à l’avenir de ce nouveau produit national : « Pour relancer la production, nous avons pensé qu’il fallait aussi proposer un produit de même taille que celui de l’importation. L’objectif actuel est de créer un pôle banane dans la région et de développer des unités spécialisées dans les chambres froides avec, notamment, la sensibilisation des demandeurs de crédits CNAC » a-t-il déclaré.

Rédaction d’Algérie 360.