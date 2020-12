Tebboune reçoit un appel téléphonique d’Angela Merkel

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a reçu, ce lundi 14 décembre, un appel téléphonique de la chancelière allemande Angela Merkel.

Selon un communiqué de la présidence de la République, Angela Merkel a appelé le président Tebboune pour avoir des nouvelles de l’Etat de santé du président.

« Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu aujourd’hui un appel téléphonique de la chancelière allemande, Mme Angela Merkel, dans lequel elle s’est rassurée sur son état de santé, et au passage, le Président a remercié chaleureusement la chancelière pour les soins médicaux qu’il a reçus en Allemagne », lit-on dans le communiqué de la présidence.

« Les deux parties ont également évoqué la situation épidémiologique (Coronavirus, ndlr) et économique des deux pays, de la coopération bilatérale entre l’Algérie et l’Allemagne, et des moyens de la promouvoir à l’avenir, en plus d’autres questions régionales d’intérêt commun, notamment l’évolution de la situation en Libye », a ajouté la même source.

Tebboune bientôt de retour en Algérie

Dans une vidéo publiée hier dimanche sur son compte tweeter, le chef de l’Etat Abdelmadjdid Tebboune s’est adressé aux algériens, annonçant son « retour imminent » en Algérie.

« Aujourd’hui dieu merci, grâce à nos médecins de l’hôpital d’Ain Naadja ainsi que les médecins allemands, mon état de santé est en constante amélioration (…) Je suis en période de convalescence qui pourrait durer deux ou trois semaines de plus, mais je reprendrais toutes mes forces et je reviendrais au pays », avait-il déclaré.

Pour rappel, le président Tebboune a été transféré, le 28 octobre dernier, en Allemagne pour des examens médicaux approfondis sur recommandation de son staff médical. Quelques jours après son transfert, la présidence de la république a annoncé sa contamination par le coronavirus (Covid-19).

