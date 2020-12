Sofiane Djilali:  » l’apparition de Tebboune est un grand soulagement »

Le président de Jil Jadid, Sofiane Djilali s’est exprimé sur l’allocution du Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, depuis sa résidence en Allemagne où il poursuit sa convalescence.

Sofiance Djilali, et lors de son passage sur les ondes de la radio nationale, a fait part, de son « grand soulagement » de l’apparition du Chef de l’état Abdelmadjid Tebboune, qui s’est adressé au peuple algérien pour « le rassurer sur son état de santé et son rétablissement ».

Ce dernier, considère cette allocution et la vidéo du Chef de l’état publiée sur son compte Twitter, comme « une assurance sur la relance du processus de réformes ».

Le même intervenant a fait état de son assurance quant à l’agenda fixé par Abdelmadjid Tebboune qui avait annoncé « la préparation de la loi électorale dans les plus brefs délais », estimant que cette dernière rassure sur la volonté de « relancer le processus de fondation de l’Algérie nouvelle ».

Dans une allocution, Tebboune a rassuré sur son état de santé

Le Chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune, s’est adressé hier dimanche aux Algériens, depuis son lieu de convalescence en Allemagne, pour les rassurer sur son état de santé, affirmant que sa période de convalescence « pourrait être prolongée d’une à trois semaines », nécessaires pour « reprendre les forces ».

« Il y a près de deux mois, j’ai été transféré en urgence à l’étranger après ma contamination au coronavirus. Aujourd’hui, Dieu Merci, et grâce à nos médecins de l’hôpital central de l’armée et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison et cette période de convalescence pourrait prendre encore une à trois semaines, nécessaires pour que je reprenne mes forces », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur son compte officiel Twitter.

Ch.LAIB