Le procès de Mohamed Benfassih à nouveau reporté

Le pôle pénal financier et économique près le tribunal de Sidi M’hamed a reporté ce lundi 14 décembre, le procès de l’homme d’affaires Mohamed Benfassih.

Le procès en question a été reporté, une nouvelle fois, à l’audience du 28 décembre en cours sur la demande de la défense, à cause de la contamination au coronavirus, de certains avocats, selon ce qu’a rapporté Echorouk.

L’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia et ainsi que les deux anciens ministres des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zaalane et Ammar Ghoul et trois anciens walis de Skikda sont également impliqués dans l’affaire.

Le collectif de défense des accusés a signalé des contaminations de certains avocats, lors de la demande formulée au juge. Ce dernier a assuré que ça sera le dernier report du procès, tout en demandant aux accusés d’engager d’autres avocats dans le cas où la situation persiste.

19 accusés sont impliqués dans l’affaire Mohamed Benfassih

Au total, 19 accusés sont poursuivis dans cette affaire liée au trafic et au détournement de foncier dans le secteur des transports.

Il s’agit, à côté des anciens ministres cités, des cadres de l’Agence nationale de développement de l’investissement, l’ancien SG du ministère des Transports, Ahmed Mouhareb, le DG de l’Entreprise portuaire de Skikda, Laïdi Lemrabet, l’ancien directeur des Domaines de Sétif, Nacerdine Khlefaoui.

Il s’agit également de l’ancien directeur de la Conservation foncière de Skikda, le directeur de l’Agence de gestion et de régulation foncières urbaines, Cherif Boukerzaza, directeur de l’urbanisme à Sétif.

Ouyahia, Zaâlane et Ghoul sont poursuivis pour abus de fonction, conflit d’intérêts, dilapidation de deniers publics et octroi d’indus avantages.

L’affaire concerne la vente de terrains relevant du domaine de l’État situés dans le tissu urbain de la ville de Skikda à des investisseurs à des prix en deçà de leur véritable valeur, avec un écart atteignant environ 2 milliards DA.

