L’ARAV adresse un nouvel avertissement à Ennahar TV

L’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) a adressé un nouvel avertissement à la chaine privée Ennahar TV, à cause du programme de l’émission « Ma waraa el djoudrane » (Derrière les murs), qui devait être diffusée mercredi dernier à 21:00 sur la chaîne Ennahar TV.

Le communiqué de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel précise que le contenu de la bande d’annonce de l’émission publiée par la chaine ne respecte pas la morale publique et contredit l’éthique de la profession.

Selon la même autorité » certains médias et leurs journalistes débattent de thèmes et contenus qui sont, le moins qu’on puisse dire, contraires aux bonnes mœurs, aux valeurs humaines et à l’éthique professionnelle ».

L’avertissement concerne le programme « Ma waraa el djoudrane » (Derrière les murs)

La bande d’annonce du programme montre « l’animatrice de l’émission avait accueilli sur le plateau, une personne « connue pour s’adonner au charlatanisme et à la mystification et qui prétend même guérir la sorcellerie, la possession démoniaque et diverses maladies organiques et psychologiques ».

Cette personne « s’est livrée à des scènes très répugnantes, dont le but est de faire dans le sensationnel, faire monter l’audimat et assurer le gain facile, au détriment du droit du téléspectateur à des émissions de qualité qui diffusent les bonnes mœurs et contribuent au développement et au progrès de la société », ajoute l’ARAV.

L’autorité a décidé donc de convoqué le premier responsable à la chaîne, à l’effet de le mettre en garde contre les répercussions qui découleront de la diffusion de cette émission et indique que la direction de la même chaîne, « avait assuré qu’elle ne procédera pas à sa diffusion, en réponse au rappel à la mise en garde de l’ARAV ».

Rédaction d’Algérie360