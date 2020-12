Le Conseil de la nation réagit à son tour au dernier discours de Tebboune

Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a réagi, ce lundi 14 décembre, à la dernière apparition du président Tebboune dans un vidéo publiée hier sur Tweeter.

Présidé par Salah Goudjil, le Bureau du Conseil de la nation a indiqué, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, avoir « suivi avec un très grand intérêt et une grande satisfaction » le dernier discours le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il s’est adressé aux algériens depuis son lieu de convalescence en Allemagne.

Pour le bureau du Conseil de la nation, la réapparition du président Tebboune « a eu l’effet d’un baume qui a jeté la paix et la sérénité dans le cœur des Algériennes et des Algériens ».

Le Conseil de la nation évoque « des complots visant l’Algérie »

Évoquant « des complots visant l’Algérie », le bureau du Conseil de la nation a appelé les Algériens à rester mobilisé en vue de contrecarrer « toutes les tentatives qui visent l’Algérie ».

Ces tentatives « sont l’œuvre de parties et de milieux connus qui n’ont de cesse à faire preuve de sournoiserie et à pêcher dans les eaux troubles et mettre à profit toute occasion illusoire en vue de semer le doute, la peur et la suspicion dans l’unique but de déstabiliser l’Algérie et la paix dont elle jouit », lit-on dans le communiqué.

« Notre peuple a toujours fait face et mis à bas ces plans et leurs visées grâce à son unité, sa vigilance et sa conscience nationaliste et aussi grâce à la constance des positions de l’Algérie », a ajouté la même source.

Tebboune avait annoncé son « retour imminent »

Dans une vidéo rendue publique hier sur son compte tweeter, le président Tebboune s’est adressé aux algériens, annonçant son retour imminent au pays.

« Aujourd’hui dieu merci, grâce à nos médecins de l’hôpital d’Ain Naadja ainsi que les médecins allemands, mon état de santé est en constante amélioration (…) Je suis en période de convalescence qui pourrait durer deux ou trois semaines de plus, mais je reprendrais toutes mes forces et je reviendrais au pays », avait-il déclaré.

Rédaction d’Algerie360