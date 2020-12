Le FLN salue « les réalisations » de Tebboune

Le Front de libération nationale (FLN), présidé par Abou El Fadhl Baadji, a salué, hier samedi, les réalisations accomplies sous la direction du chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, durant sa première année de mandat.

Dans un communiqué rendu public hier, le FLN a souhaité au président Tebboune « un prompt rétablissement et un retour rapide au pays pour le parachèvement du processus de développement et de construction ».

L’ancien parti unique a également salué « les efforts consentis en matière de lutte contre la corruption, de redressement des institutions étatiques et de valorisation des compétences, lesquels ont donné un grand espoir, surtout aux jeunes ».

« Ces efforts ont donné aux jeunes, quant à la possibilité de participer à la construction de l’Algérie et de contribuer à la définition des politiques et à la prise de décision », indique le communiqué du FLN.

Le FLN évoque le Hirak

Par ailleurs, le FLN a évoqué le mouvement populaire (Hirak) estimant que ce dernier avait favorisé « l’organisation de l’élection présidentielle du 12 décembre 2019.

« Le Hirak béni avait favorisé l’organisation d’une élection présidentielle transparente et régulière ayant permis à l’Algérie de passer à une autre étape où le peuple souverain a son mot à dire et où le président de la République veille à servir le peuple et à réaliser ses aspirations au développement et à la prospérité », lit-on dans le communiqué de l’ancien parti unique.

Tebboune annonce son « retour imminent » en Algérie

Dans une vidéo rendue publique ce dimanche par la présidence de la république, le président Tebboune s’est adressé aux algériens, annonçant son retour imminent au pays.

« Aujourd’hui dieu merci, grâce à nos médecins de l’hôpital d’Ain Naadja ainsi que les médecins allemands, mon état de santé est en constante amélioration (…) Je suis en période de convalescence qui pourrait durer deux ou trois semaines de plus, mais je reprendrais toutes mes forces et je reviendrais au pays », avait-déclaré le président Tebboune.

Rédaction d’Algerie360