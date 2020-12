Covid-19 : l’Allemagne ferme les écoles et les commerces non-essentiels

Face à la seconde vague qui dévaste l’Allemagne, la chancelière allemande Angela Merkel a annoncé la fermeture des écoles, des crèches et des commerces non-essentiels.

Pour tenter d’endiguer la crise du virus Covid-19, l’Allemagne ne va pas de main morte. Face à « la croissance exponentielle » la chancelière allemande a tenté de justifier sa décision : « nous sommes contraints d’agir et nous agissons maintenant » a-t-elle déclaré.

Cette décision décrétée aujourd’hui le 13 décembre, entre en vigueur dès le mercredi prochain et pour au moins 3 semaines, dans l’espoir de contrôler la propagation du virus pendant cette période des fêtes de fin d’année.

Un sommet important

La décision découle d’une résolution adoptée par l’État fédéral et les 16 états régionaux, suite à quoi une invitation a été également lancée à l’ensemble des employeurs de favoriser le concept du télé-travail ou bien de donner des vacances à leurs employés pendant au moins trois semaines et demi. Cette décision vient pour conforter le principe de « Nous restons à la maison ».

La chancelière allemande a été dans un sommet avec les 16 états régionaux qualifié du « plus important sommet sur le coronavirus » par le quotidien populaire Bild. Ce sommet intervient après six semaines pendant lesquelles les restaurants, les bars, les théâtres, les musées ainsi que les cinémas et les équipements sportifs, ont tous été fermés. Des mesures qui se sont avérés insuffisantes.

Lothar Wieler, président de l’institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI), avait déclaré que la situation reste très grave car la population ne respecte pas assez les mesures de distanciation sociale, il a même souligné que « la situation a empiré depuis la semaine dernière ».

Les contaminations en hausse

Le nombre des nouveaux cas quotidiens s’approchait dangereusement de la limite des 30 000 cas vendredi dernier, un chiffre qui dépasse de loin la moyenne que l’Allemagne enregistrait pendant la première vague qu’elle avait mieux su maitriser. Le nombre de décès est lui aussi reparti à la hausse, avec 598 décès recensés.

Pour tenter de justifier une telle hausse, le président du RKI, avait invoqué la fatigue de la population qui souffre maintenant depuis presque dix mois des mesures restrictives liée à l’évolution de la pandémie du Covid-19 en Allemagne.

Rédaction d’Algérie 360.