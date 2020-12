Cour d’Alger : Peines confirmées pour Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat

Algérie- La cour d’Alger vient de rendre son verdict dans le procès en appel des anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbes et Saïd Barkat, jugées tous deux pour « dilapidation et détournement de deniers publics », « conclusion de marchés en violation de la législation » et « abus de fonction ».

En effet, la cour d’Alger a confirmé le verdict prononcé en première instance par le tribunal de Sidi M’hamed, ou le juge a condamné les deux anciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès et Said Barkat, à des peines respectives de 8 ans et 4 ans de prison ferme.

La cour d’Alger a également confirmé la condamnation de l’ancien Secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, Bouchenak Khelladi, à 3 ans de prison ferme, assortie d’une amende d’un million de DA, l’ancien chef du protocole, Djellouli Said à 2 ans de prison ferme dont une année avec sursis et une amende d’un million de DA, et l’autre ancien secrétaire général du même ministère, Ismail Benhabiles à une année de prison ferme et une amende de 500.000 DA.

Rédaction d’Algérie360