Coronavirus Algérie : ce qu’a dit Tebboune sur la situation épidémiologique

Algérie- Le chef de l’État Abdelmadjid est revenu ce dimanche 13 décembre 2020, sur la situation épidémiologique liée au coronavirus en Algérie.

Lors de son allocution, via un vidéo publié sur les réseaux sociaux depuis son lieu de convalescence en Allemagne, le chef de l’État s’est félicité de la décrue des contaminations au coronavirus enregistrée ces derniers jours.

« Dieu merci, la situation se stabilise progressivement, elle est passée de 1300 cas à près de 520 cas », a-t-il souligné.

Dans ce contexte, Tebboune a tenu à remercier « tous ceux qui ont participé à la décrue des contaminations au coronavirus ».

Tebboune : « je suis quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passe en Algérie »

« Il y a près de deux mois, j’ai été transféré en urgence à l’étranger après ma contamination au coronavirus », a indiqué le chef de l’Etat.

Et d’ajouter : « aujourd’hui, Dieu merci, et grâce à nos médecins de l’Hôpital Central de l’Armée et aux médecins allemands, je suis en voie de guérison et cette période de convalescence pourrait prendre encore une à trois semaines nécessaires pour que je reprenne mes forces ».

Il a assuré, dans ce contexte, qu’il « suit quotidiennement, heure par heure, tout ce qui se passe en Algérie », et « en cas de nécessité, je donnais les orientations à la Présidence », a-t-il encore rassuré.

Rédaction d’Algerie360