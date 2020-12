Affaire Khalifa : Les révélations d’Abdelmadjid Azzi sur Sidi Said

L’ancien secrétaire général de la Fédération nationale des travailleurs retraités (FNTR), Abdelmadjid Azzi, a fait de nouvelles révélations sur l’affaire Khalifa.

Dans son dernier livre intitulé « Mémoire d’un syndicaliste« , l’ancien SG de FNTR a apporté de nouvelles révélations dans l’affaire d’Abdelmoumen Khalifa, en pointant du doigt l’ex SG de l’UGTA Abdelmadjid Sidi-Saïd.

Responsable syndical de 1978 à 2007, Abdelmadjid Azzi a retracé de manière chronologique les événements « phares » qu’il a vécu durant sa carrière.

« La négligence de Sidi Saïd a fait perdre 10 milliards à la CNAS »

En effet, selon Abdelmadjid Azzi, la négligence de Sidi-Saïd a fait perdre 10 milliards de dinars à la Caisse nationale des assurances sociales (CNAS).

« À cause de la grosse arnaque de la banque Khalifa, la Cnas a perdu, 10 milliards de dinars, la CNR 12 milliards de dinars, la Cnac 3,1 milliards de dinars et la Casnos 2,4 milliards de dinars », a-t-il révélé.

Dans l’affaire du placement des 12 milliards de dinars dans la banque de Khalifa, Abdelmadjid Azzi a fait savoir que deux tiers de cette somme (8 milliards de dinars).

« 8 milliards avaient été récupérés grâce à Saïd Sadi »

« Grâce à l’alerte donnée par l’ancien président du RCD, Saïd Sadi, qui m’avait reçu dans son bureau et lui a demandé si les caisses de la Sécurité sociale ont placé leurs fonds à Khalifa Bank. Avant de me parler d’une imminence d’une banqueroute de la banque privée », a-t-il raconté.

« Après m’avoir alerté (Said Sadi), j’ai pris contact avec Sidi Said à qui je lui ai transmis le message concernant l’imminence de la banqueroute de la banque (…) Nullement démonté, il accueille le message avec désinvolture en laissant entendre qu’il s’agit de ragots colportés dans le but de nuire au prestige de Khalifa », a ajouté Abdelmadjid Azzi dans son livre.

