500 kilos d’or brut saisis à Tamanrasset

Algérie- Un réseau spécialisé dans la prospection et l’exploitation minière de l’or a été démantelé par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la wilaya de Tamenrasset selon le journal Al-Bilad.

Toujours selon ce journal, l’affaire a commencé avec des informations parvenues à la brigade mobile de la police judiciaire, ces informations suggéraient l’existence d’un atelier clandestin dont l’activité est liée à l’exploitation illégale des ressources minières, de l’or notamment.

Une opération réussie

L’atelier est localisé dans le village de Outoul, dans la wilaya de Tamenrasset, par les éléments de la brigade mobile, suite à quoi une opération bien ficelée a été préparée toujours par les éléments de la BNPG de la wilaya de Tamenrasset.

L’opération en question a été élaborée en favorisant les deux volets de l’investigation et du renseignement, deux éléments importants qui ont permis la réussite de l’opération en question.

En collaboration quasi permanente avec le procureur de la République au le tribunal de Tamenrasset, les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation de 09 personnes et à la saisie d’une machine broyeuse électrique, ainsi que d’un petit indicateur de mesures et d’une quantité de 75,45 grammes de Mercure blancs.

Les éléments de la brigade mobile ont également pu saisir plusieurs d’outils utilisés dans le tri des métaux précieux ainsi que 435 kilos de terre contenant de l’or et 193 kilos de gravier contenant eux aussi de l’or.

Suite à cette affaire, la brigade mobile a rédigé un rapport sur l’arrestation des personnes impliquées poursuivi pour prospection et exploitation illégale de ressources minières, ainsi que pour possession d’une substance toxique, sensible et dangereuse. Le rapport sera présenté devant le les autorités judiciaires concernées de la wilaya de Tamenrasset.

Criminalité à Tamanrasset

Outre cette affaire, les éléments de la police de la wilaya de Tamenrasset ont également pu mettre fin aux activités de deux dealers de produits pharmaceutiques. L’arrestation de ces deux personnes a été suivie de la saisie 20 capsules de nature encore méconnue.

C’est également dans la Wilaya de Tamenrasset qu’un important réseau de passeur d’immigrants clandestins a été dernièrement démantelé par la police.

