Trump fustigé suite à la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental 

Le Président américain, Donald Trump, a vivement été critiqué après avoir annoncé la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental.

Plusieurs voix se sont unies pour condamner l’annonce du Président américain, Donald Trump, concernant la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, jugeant que c’est une violation du droit international.

Jeudi dernier, Donald Trump avait proclamé « la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », soulignant que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable ».

Le Président de la Commission de défense du Sénat américain, le républicain James Inhofe, s’est dit « attristé » et « déçu » par la décision du Président Trump, rajoutant qu’ « une telle démarche ne changeait en rien les positions de la communauté internationale à l’égard du droit du peuple sahraoui à l’autodétermination ».

Pour sa part, le sénateur américain, Patrick Leahy, a indiqué que « Tump ne pouvait ignorer le droit international et celui des Sahraouis à l’autodétermination », soulignant que « les Sahraouis ont droit à ce qu’on leur a promis depuis longtemps, un vote libre et juste sur l’autodétermination ».

L’élue démocrate du Minnesota, Betty McCollum, a estimé que « les actions du Président Trump rendent dangereusement légitime l’annexion illégale du territoire sahraoui ». En effet, elle a condamné « la reconnaissance unilatérale par Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la reconnaissance diplomatique d’Israël par le Maroc ».

John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, a, quant à lui, jugé que « Trump a renoncé à trente ans de politique américaine sur le Sahara occidental », rajoutant qu’ « il a tort d’abandonner trente ans de politique américaine sur le Sahara occidental juste pour remporter une victoire rapide en politique étrangère ».

La Russie réagit à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental

Le vice-Ministre russe des Affaires Étrangères, Mikhaïl Bogdanov, a affirmé que « la décision « unilatérale » de Trump sort complétement du cadre du droit international ».

Pour lui, « la décision du Président américain ne respecte pas non plus les décisions de la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies, avec lesquelles les Américains eux-mêmes étaient d’accord ».

La position de l’ONU « inchangée » au sujet de la souveraineté sahraouie

Le Secrétaire général (SG) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a affirmé que « sa position sur la question du Sahara Occidental reste inchangée », et a souligné qu’ « il demeure convaincu qu’une solution à la question du Sahara Occidental est possible ».

En effet, le SG de l’ONU a invité les deux « parties concernées », à savoir, Rabat et le Front Polisario, « à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions au Sahara Occidental ».

Par ailleurs, l’Assemblée générale de l’ONU a adopté, ce vendredi, une résolution à travers laquelle elle « réaffirme son appuie au processus de négociation en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».

Rédaction d’Algérie 360.