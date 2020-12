Production de l’huile d’olives : l’UE lance une opération expérimentale en Kabylie

Une opération expérimentale, financée par l’Union européenne dans le cadre du programme Paza, a été lancée jeudi dernier au village Ait Zellal, situé à Souamaa, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Selon les informations rapportées par nos confrères de Liberté, cette opération, qui a pour but la rationalisation de l’huile d’olive en Kabylie, a été accompagnée une formation de 45 conseillers des wilayas de Tizi Ouzou, de Béjaia et de Bouira. Ces derniers seront chargés des volets production ainsi que du volet oléifaction.

Selon Tahar Maza, l’un des experts algériens chargé de suivre cette opération, le programme vise à l’amélioration et au renforcement du secteur de l’huile d’olive dans la région de la Kabylie. « Ce programme vise notamment à renforcer la compétitivité des acteurs de cette filière et à contribuer à la croissance et au développement du secteur agricole »

Un coup d’envoi dans une huilerie traditionnelle

C’est à partir de l’huilerie traditionnelle appartenant à la famille Fitas, dans le village de Ait Zellal, que l’opération expérimentale « Production Rationnelle de l’Huile d’Olive » a été lancée, jeudi dernier dans la wilaya de Tizi Ouzou. Cette opération appuyée et financée par l’Union européenne vise, en plus de booster la compétitivité dans le secteur agricole, à aider à la commercialisation des produits algériens au niveau national mais également sur le plan international.

Le même expert, qui s’est déplacé jeudi dernier jusqu’a Ait Zellal, a indiqué que « cette opération a commencé par des missions de formulation, afin de cerner la filière oléicole. Ce qui a ramené vers un diagnostic et à des résultats qui ont permis de mettre en place un projet pour cette filière dans l’objectif d’arriver à une oléiculture durable et compétitive ».

L’opération est déjà en marche

Outre la formation des 45 conseillers, 15 de chaque Wilaya, le programme de l’union européenne qui est en cours d’exécution, se penche également sur les différents types d’huile d’olive qui existent en Kabylie à travers l’étude des différentes méthodes de fabrication, à savoir la superpresse, la chaine continue et l’huilerie traditionnelle.

Cette expérience, toujours selon M.Maza, étudie l’huile d’olive produite à partir d’olive verte, puis d’olive mi-noire avant d’arriver à une huile à base d’une olive complètement noire.

