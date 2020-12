La position de l’ONU « inchangée » concernant la souveraineté du Sahara occidental 

Le Secrétaire général (SG) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a affirmé que sa position sur la question du Sahara Occidental reste « inchangée », malgré la reconnaissance des États-Unis de la souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis occupés.

En réaction à l’annonce du Président américain, jeudi dernier, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis occupés, le Secrétaire général (SG) de l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres, a laissé entendre que cette reconnaissance « ne signifie grand-chose », et a déclaré que « sa position sur la question du Sahara Occidental reste inchangée ».

« Sur la question de la souveraineté (du Sahara Occidental), la position du secrétaire général reste inchangée. Il demeure convaincu qu’une solution à la question du Sahara Occidental est possible, et doit se conformer aux Résolutions 2440 et 2548 du Conseil de sécurité, pour n’en citer que deux », a fait savoir Stéphane Dujarric, porte-parole du SG Guterres.

En effet, le SG de l’ONU a invité les deux « parties concernées », à savoir, Rabat et le Front Polisario, « à éviter toute action susceptible d’aggraver les tensions au Sahara Occidental ».

L’ONU réitère le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté, ce vendredi, une résolution à travers laquelle elle « réaffirme son appuie au processus de négociation en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental ».

En effet, l’AG de l’ONU a rappelé, par ailleurs, »le droit inaliénable de tous les peuples à l’autodétermination et à l’indépendance, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies et dans sa résolution 1514 (XV) du 15 décembre 1960 et d’autres résolutions qu’elle a adoptées ».

Trump reconnait la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental

Le Président américain, Donald Trump, avait proclamé, jeudi dernier, « la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », soulignant, dans ce même sens, que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable ».

Peu de temps après cette annonce, Trump avait fait part de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, estimant que « c’est une autre percée historique » et que « c’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient ».

Le Maroc viole l’accord du cessez-le-feu établi avec le Sahara occidental depuis 1991

Il convient également de rappeler que le 13 novembre passé, le Maroc avait mené une opération militaire dans la zone-tampon d’El Guerguerat, près de la Mauritanie, au Sud-Ouest du Sahara Occidental.

Au lendemain de cette action armée, le Président sahraoui, Brahim Ghali, avait annoncé, par décret présidentiel, « la fin officielle de l’engagement au cessez-le-feu signé entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc en 1991 », considérant que « le Maroc a violé l’accord de cessez-le-feu en attaquant des civils qui manifestaient pacifiquement devant brèche illégale d’El-Guerguerat ».

Rédaction d’Algérie 360.