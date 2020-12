Affaire de l’enfant Yanis : l’enquête sur la piste de la sorcellerie

Selon le quotidien Le Jeune Indépendant, le décès du petit garçon Yanis serait lié à des actes de sorcellerie, comme semble l’indiquer une source que le journal a qualifié de très proche du dossier.

Toujours selon la même source, l’enquête qui concerne la disparition et le décès du petit Yanis se passe dans un climat très tendu au village d’Ighil Mouhou et dans les villages environnants, ou beaucoup de citoyens habités par une vive colère ont juré de bruler les coupables sur le bucher. Ce qui rappelle une vraie chasse aux sorcières.

La relation entre la disparition d’enfants et la sorcellerie n’est pas nouvelle, elle refait surface après chaque affaire d’enlèvement de mineurs. Les milieux de la sorcellerie ont été pointés du doigt dès la découverte du corps du regretté Yanis avec un bras en moins, en effet, il semble que certains sorciers pratiquent ce genre d’amputation dans le but de réaliser des rites impliquant une main d’un enfant mort.

Colère et indignation auprès des villageois

Beaucoup d’appels au calme et à la retenue ont cependant été lancés par les sages et les notables des villages, appelant les citoyens à garder leur sang froid et à faire acte de civisme et de foi ainsi que de calme et de retenue en aidant les enquêteurs et les autorités concernées à mener leur enquête.

En outre, la même source indique que les sorciers locaux sont pointés du doigt par les habitants de Ait Yahia-moussa. Il est utile de préciser que ce genre d’accusations portent le plus souvent et injustement sur des femmes, ce qui demande une grande prudence dans le jugement et une démarche cartésienne afin d’éviter le lynchage d’innocents.

Les enfants Zouhris et la paume de leur main

Selon certaines croyances populaires un enfant Zouhris est un enfant dont la paume de la main ne contient qu’un seul pli pourrait apporter chance, et serait utilisée dans des rituels sanguinaires par des sorciers sans foi ni loi qui sont à leur tour engagés par des gens inhumains, pour ôter la vie à des innocents.

Les disparitions mystérieuses d’enfants sont aussi souvent liées aux activités du crime organisé, notamment à des réseaux de trafic d’organes et d’êtres humains, mais aussi aux affaires de pédophilie.

