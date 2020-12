Coronavirus Algérie : « Le vaccin ne sera pas obligatoire », selon Benbouzid

Algérie — Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, a une nouvelle fois évoqué le vaccin contre le Coronavirus et son acquisition.

En effet, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, révèle qu’un plan a été élaboré par les autorités concernées en préparation de l’opération de vaccination contre le Coronavirus, qui aura lieu dès l’acquisition de ce vaccin ».

À cet égard, le premier responsable du secteur, affirme qu’afin de bien mener cette stratégie, deux commissions ont été mises sur pied, la première présidée par le ministre de l’Intérieur, se chargera de l’aspect logistique et la deuxième, présidée par le ministre de la Santé, se chargera, quant à elle, du suivi de l’opération de vaccination à travers les établissements de la santé.

Le vaccin contre la COVID-19 ne sera pas obligatoire

Concernant la campagne de vaccination, Benbouzid annonce que « le vaccin n’est pas obligatoire, mais il sera accessible à tout Algérien qui souhaite se faire vacciner », précisant toutefois que la vaccination concernera, en priorité, les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes âgées.

S’agissant sur une date d’acquisition du vaccin, Benbouzid a répondu : « l’Algérie s’emploie, depuis le mois d’août écoulé, à acquérir le vaccin dans le cadre d’un mécanisme organisé, de concert avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Organisation des Nations unies (ONU) et le groupe Covax » et d’ajouter, « le vaccin n’a pas encore obtenu la préqualification de l’OMS, d’autant plus que les laboratoires qui sont à un stade avancés des essais cliniques n’ont pas encore obtenu l’autorisation de sa mise sur le marché.

Rédaction d’Algérie360