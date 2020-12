Vaccin Coronavirus : Les États-Unis lancent une campagne de vaccination

Les États-Unis ont donné le feu vert au vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) développé par l’alliance Pfizer/BioNTech et s’apprêtent à lancer une campagne de vaccination.

La directrice scientifique de l’Agence américaine des médicaments (FDA) a annoncé, ce vendredi, 11 décembre, que « les États-Unis ont accordé une autorisation en urgence au vaccin de l’alliance Pfizer/BioNTech contre le Coronavirus (Covid-19) ».

Ainsi, une grande opération de logistique a été lancée pour distribuer le vaccin aux quatre coins du pays. « Le premier vaccin sera administré dans moins de 24 heures », a indiqué sur Twitter Donald Trump.

Pfizer va expédier trois millions de doses aux États-Unis

Le laboratoire américain Pfizer va expédier, dans l’immédiat, environ trois millions de doses directement aux hôpitaux, pharmacies et sites désignés par chacun des États et quelques grandes villes.

« Les gouverneurs décident où les vaccins doivent aller dans leurs États et qui les recevra en premier. Nous voulons que nos citoyens plus âgés, les soignants et les premiers secours soient les premiers », a expliqué Trump.

En effet, les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) avaient recommandé que les pensionnaires des maisons de retraite (3 millions de personnes) et les professionnels du secteur de la santé (21 millions) soient prioritaires.

Le feu vert a été accordé rapidement

L’Agence américaine des médicaments (FDA) a autorisé le vaccin du laboratoire allemand BioNTech et son associé américain Pfizer après trois (3) semaines du dépôt de leur demande d’autorisation.

Les résultats des essais cliniques, à grande échelle, du BNT162b2 avaient montré une efficacité à 95 % du vaccin, le Gouvernement américain avait pré-acheté 100 millions de doses.

Rappelons également que le Gouvernement britannique avait approuvé le 2 décembre dernier, le vaccin contre le Coronavirus (Covid-19) de l’alliance Pfizer/BioNTech, sous la recommandation de l’Agence indépendante de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Alors que l’Union européenne devra examiner la demande des deux laboratoires d’ici le 29 décembre prochain, selon une procédure accélérée dite « examen continu » pour pouvoir examiner les données de sécurité et d’efficacité des vaccins candidats contre le Coronavirus.

Rédaction d’Algérie 360.