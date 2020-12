99% des Algériens soutiennent la Palestine et 71% le Hirak, selon un sondage

Le Centre arabe de recherche et d’études politiques de Doha a mené une enquête intitulée « Arab Opinion Index », auprès de 28.000 personnes dans 13 pays arabes, portant sur des questions d’ordre national et international dans le monde arabe.

L’enquête de «L’indice arabe 2019/2020 », rendue publique en octobre dernier, a visé un échantillon de 28.000 personnes réparties sur 13 pays arabes, à savoir : Algérie, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Irak, Jordanie, Palestine, Liban, Égypte, Soudan, Tunisie, Maroc et Mauritanie.

Selon les résultats de l’un des sondages de cette enquête, portant sur la normalisation des relations diplomatiques avec l’État hébreu, 99% des Algériens se sont dits contre la normalisation des relations diplomatiques avec Israël. Occupant la tête du sondage, les Algériens sont suivis des Libanais 94%, des Jordaniens 93%, des Tunisiens 93% et des Mauritaniens 93 %.

Au total, 88% des personnes interrogées, à travers les 13 pays déjà cités, sont contre la normalisation avec l’État hébreu, alors que 6% sont favorables à cette démarche.

La cause palestinienne est-elle la cause de tous les arabes ?

Une question relative à la cause palestinienne a été soumise à un sondage, il s’agissait de savoir si la cause palestinienne était considérée comme étant la cause de tous les arabes ou non.

Encore une fois, les Algériens ont occupé la tête du sondage avec 94% de réponses estimant que la cause palestinienne est la cause de tous les arabes.

Les Algériens sont suivis des Jordaniens avec 93%, des Tunisiens avec 89% et des Qataris avec 88%. Cependant, 29% des Palestiniens considèrent que leur cause n’est pas celle de tous les arabes et que c’est celle des Palestiniens uniquement.

71% des Algériens soutiennent le Hirak

Il est important de noter que la période durant laquelle a été effectuée cette enquête, à savoir entre novembre 2019 et juillet 2020, coïncide avec le mouvement populaire (Hirak).

Ainsi, l’un des sondages de «L’indice arabe 2019/2020 » a été dédié au Hirak, et a interrogé les participants à cette enquête si oui ou non ils soutenaient ce mouvement populaire.

À cette question, 71% des Algériens ont affirmé soutenir le Hirak, tandis que 6% se sont dits contre. Les 23% restants n’ont pas répondu à la question.

Les participants Marocains, Palestiniens, Tunisiens, Soudanais, Mauritaniens et Koweïtiens ont répondu à plus de 50% en faveur du mouvement populaire Algérien.

