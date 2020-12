Djerad : « L’entité sioniste est proche de nos frontières » 

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a affirmé, ce samedi, 12 décembre, que « certaines parties étrangères souhaitent frapper la stabilité de l’Algérie ».

En marge de sa participation à une conférence historique commémorant le 60ᵉ anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 au niveau du siège des archives nationales, ce samedi, 12 décembre, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a fait savoir que « l’Algérie est ciblée par des parties étrangères », et a souligné qu’ « il y a de très graves problèmes dans les régions voisines ainsi qu’une instabilité ».

Le Ministre Djerad a également visité une exposition historique documentée par des images et des témoignages retraçant les manifestations du 11 décembre 1960, lors de laquelle il a déclaré que « certaines parties veulent frapper la stabilité de notre pays« , et a rajouté que « l’entité sioniste est proche de nos frontières ».

Par ailleurs, le Premier Ministre a indiqué que « le peuple Algérien veut l’unité, la stabilité et la liberté sur la base de nos principes religieux ».

« L’Algérie a pu maîtriser la situation épidémique »

Concernant la situation épidémique liée au Coronavirus (Covid-19) en Algérie, le Premier Ministre a affirmé que « l’Algérie a pu maîtriser les différentes phases de l’épidémique du Coronavirus », et a révélé, dans ce même sens, que « beaucoup de décisions prises en Algérie, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ont été reprises par d’autres pays ».

Cependant, M. Djerad a pointé du doigt « les mensonges et les rumeurs qui circulent », et a appelé « à la solidarité et à la confiance pour sortir de cette crise ».

Rédaction d’Algérie 360.