Selon Mohcine Belabbas, l’Algérie a eu une « drôle de réaction diplomatique »

Le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, s’est exprimé ce samedi, 12 décembre, au sujet de la réaction de l’Algérie concernant la proclamation reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental.

Dans une publication partagée sur Facebook ce samedi soir, le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, a estimé que « l’Algérie a eu une drôle de réaction dans un conflit où elle est supposée être en première ligne ».

En effet, M. Belabbas n’a manqué de souligner que « c’est le directeur général de la communication du Ministère des Affaires Étrangères auquel revient de pallier l’inaction générale et à l’absence de voix du Ministre ».

L’Algérie réagit à la reconnaissance des USA de la marocanité du Sahara occidental

Dans un communiqué parvenu à notre rédaction ce samedi, 12 décembre, le Ministère des Affaires Étrangères, a rappelé que « le conflit du Sahara occidental est une question de décolonisation » et a indiqué que « cette proclamation contrevient à l’ensemble des résolutions des Nations Unies et notamment à celles du Conseil de Sécurité sur la question du Sahara occidental ».

Le MAE a déclaré que « la position de l’Algérie s’adosse à la légalité internationale contre la logique de la force et des marchés douteux », et que « l’Algérie réitère son appui indéfectible à la cause juste du peuple sahraoui ».

Rappelons que cette réaction intervient suite la récente annonce du Président américain, Donald Trump, qui avait déclaré avoir « signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental ». Peu de temps après, Trump avait annoncé la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, estimant que « c’est une autre percée historique » et que « c’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient ».

