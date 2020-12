Louisa Hanoune appelle l’Algérie à « se retirer de la Ligue arabe »

La Secrétaire Générale (SG) du Parti des Travailleurs (PT), Louisa Hanoune, a réagi, ce samedi, 12 décembre, à la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara occidental et à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

En marge des travaux de la session ordinaire du bureau politique du Parti des Travailleurs, qui a eu lieu ce samedi, 12 décembre, la Secrétaire Générale du parti, Louisa Hanoune, a appelé l’Algérie à se retirer de la Ligue arabe, de la zone arabe de libre échange, ainsi que de l’accord d’association avec l’Union européenne, estimant qu’ils sont tous soumis à la domination sioniste.

En effet, la SG du PT a indiqué que le Président américain « vaincu », Donald Trump, a décidé de « mettre le feu partout avant son départ », particulièrement « au Moyen-Orient et au Maghreb », soulignant, toutefois, que « la principale cible est le peuple palestinien ».

Pour Mme. Hanoune, « l’entité sioniste a été fabriquée par les forces ayant remportées la guerre mondiale, suite à quoi ils l’ont instauré sur les terres palestiniennes », dans ce même sens, elle a rajouté que « la cause palestinienne est ciblée par l’impérialisme américain ».

Dans son allocution, Mme. Louisa Hanoune n’a pas manqué de pointer du doigt la Ligue arabe en affirmant que ses membres sont devenus des pions entre les mains de Trump, et l’a qualifié de « Ligue hébraïque », en rajoutant que c’est également le cas de la zone arabe de libre échange.

S’exprimant sur la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, la SG du PT a affirmé qu’il s’agit « d’un échange de troc », où Trump a proclamé la marocanité du Sahara occidental, et en échange le Maroc a reconnu « officiellement » l’entité sioniste en normalisant les relations.

Trump reconnait la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

Le Président américain, Donald Trump, avait proclamé, jeudi dernier, « la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », soulignant, dans ce même sens, que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable ».

Peu de temps après cette annonce, Trump avait fait part de la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, estimant que « c’est une autre percée historique » et que « c’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient ».

Rédaction d’Algérie 360.