Djerad : « l’Algérie a pu maîtriser la situation épidémique liée au Coronavirus » 

En marge de sa participation à une conférence historique commémorant le 60ᵉ anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 au niveau du siège des archives nationales, ce samedi, 12 décembre, le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, s’est exprimé concernant la situation épidémique liée au Coronavirus (Covid-19) en Algérie.

En effet, le Premier Ministre a affirmé que « l’Algérie a pu maîtriser les différentes phases de l’épidémique du Coronavirus », et a révélé, dans ce même sens, que « beaucoup de décisions prises en Algérie, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, ont été reprises par d’autres pays ».

Par ailleurs, M. Djerad a pointé du doigt « les mensonges et les rumeurs qui circulent », et a appelé « à la solidarité et à la confiance pour sortir de cette crise ».

Le Ministre Djerad a également visité une exposition historique documentée par des images et des témoignages retraçant les manifestations du 11 décembre 1960.

Rédaction d’Algérie 360.