Situation épidémique en Algérie, acquisition du vaccin Coronavirus … : Ce qu’a dit Benbouzid

Le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a évoqué plusieurs points liés à la pandémie du Coronavirus (Covid-19) en Algérie, notamment l’acquisition du vaccin.

Lors de son passage sur un plateau de la télévision Algérienne ce vendredi soir, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir qu’ « une stratégie nationale a été préparée en vue de l’opération de vaccination contre le coronavirus après son acquisition ».

En effet, le Ministre de la Santé a indiqué qu’ « un plan a été élaboré dans le cadre cette stratégie », rajoutant que « deux (2) comités ont été installés, le premier dirigé par le Ministre de l’Intérieur et prend en charge l’aspect logistique, et le second par le Ministre de la Santé et se charge de suivre l’opération de vaccination au sein des établissements de santé ».

S’agissant de la campagne de vaccination prévue dès l’acquisition du vaccin contre le Coronavirus, le premier responsable du secteur de la Santé en Algérie a affirmé que « chaque citoyen Algérien a le droit d’obtenir le vaccin », soulignant, toutefois, que « la vaccination n’est pas obligatoire ».

Benbouzid apporte des précisions concernant l’acquisition du vaccin Coronavirus

Le Ministre Benbouzid a révélé que « l’Algérie fait partie des pays concernés par le programme « Covax », initié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui compte 172 pays, dans le but d’organiser une distribution équitable du vaccin contre le Coronavirus dans tous les pays du monde ».

Dans ce même contexte, Professeur Benbouzid a souligné que « l’OMS n’a approuvé aucun vaccin », et que « tous les pays qui ont lancé des campagnes de vaccination l’ont fait de leur plein gré en se basant des autorisations accordées par leurs agences de Santé et de médicaments ».

Le Ministre de la Santé a également indiqué que « l’Algérie est en négociations avec six (6) laboratoires pour l’acquisition du vaccin Coronavirus ».

« La décrue des contaminations a libéré 40% des lits dédiés à la prise en charge des patients Covid-19 »

Évoquant l’évolution de la situation épidémique en Algérie, le Professeur Benbouzid a fait savoir que « la décrue des contaminations, enregistrée au cours de ces derniers jours, a permis de libérer 40% des lits dédiés à la prise en charge des malades atteints de Coronavirus, soit 5212 lits des 20.000 lits mobilisés à cet effet ».

Concernant le traitement administré aux patients atteints du Coronavirus, le Ministre de la Santé a expliqué que « le type de médicaments prescrits dépend du cas du patient en question », soulignant qu’ « après l’inclusion des antibiotiques et de l’hydroxychloroquine au début, des anticoagulants sont ajoutés après l’observation de l’émergence d’autres infections dans certains cas, puis des corticostéroïdes pour d’autres cas ».

Rédaction d’Algérie 360.