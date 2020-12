Coronavirus Algérie : 5000 employés du secteur de l’éducation contaminés 

La Commission Nationale des Œuvres Sociales des Travailleurs de l’Éducation (CNOSTE) a révélé que pas moins de 5000 employés du secteur ont contracté le virus de la Covid-19.

La Commission Nationale des Œuvres Sociales des Travailleurs de l’Éducation (CNOSTE) a indiqué « l’attribution de la prime du « Corona », qui s’élève à 50.000 da, au profit des travailleurs du secteur ayant contracté le virus, et dont le nombre a été estimé a 5000 cas positifs à la Covid-19, est conditionnée au prolongement de la durée de son mandat jusqu’au 31 mars 2021, et cela revient au fait que ces fonds financiers n’ont pas été versés jusqu’à présent dans les comptes des comités locaux ».

La CNOSTE a souligné que « dans le cas où son mandat est prolongé, les employés de sept wilayas, ayant fini de collecter leur argent, bénéficieront de la prime au plus tard d’ici le début janvier, en attendant le reste des wilayas ».

Dans une déclaration accordée à ElBilad, le directeur de la CNOSTE, Mustapha Benouis, a confié que « le retard du Ministère de l’Éducation Nationale dans l’attribution des aides financières pour le budget 2020 a mis le Commission dans l’embarra », et c’est pourquoi il a été impossible d’attribuer la prime « Corona » aux travailleurs du secteur ayant contracté le virus avant la fin du mandat du Comité, qui s’achève le 31 décembre de l’année en cours.

Ainsi, le même responsable a appelé le Ministère de l’Éducation nationale à prolonger la durée du mandat de la CNOSTE, jusqu’au 31 mars 2021, afin qu’elle puisse verser les aides financières, particulièrement face au nombre de dossiers recensés par les comités de wilayas, et qui s’élève à environ 5000 dossiers d’enseignants et d’employés infectés par le Coronavirus et ayant déposé des demandes pour bénéficier de la prime.

