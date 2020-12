Coronavirus Algérie : Guérisons, décès et contaminations au bilan de ce 12 décembre 

Depuis le début de la pandémie du Coronavirus (Covid-19), l’Algérie a enregistré un total de 60028 guérisons, 2584 décès et 91638 contaminations.

Le porte-parole du Comité scientifique du suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus dans notre pays, Professeur Djamel Fourar, a rapporté 438 nouvelles guérisons, face à 455 cas recensés hier et 481 cas jeudi. Ainsi, le bilan total des patients rétablis est désormais de 60028 rétablissements.

Concernant les décès, Professeur Fourar a fait savoir que 9 victimes ont été emportées par le virus lors de ces dernières 24 heures, contre 11 cas enregistrés hier et 10 cas jeudi.

Ainsi, depuis le début de la pandémie, l’Algérie a encaissé la perte de 2584 personnes, emportées par le Coronavirus.

Par ailleurs, le bilan de ce samedi, 12 décembre, a confirmé la décrue des contaminations quotidiennes, avec 517 nouveaux cas, face à 542 cas enregistrés hier et 465 cas jeudi.

Selon le dernier bilan du Ministère de la Santé, le décompte total des contaminations est désormais de 91638 cas.

Acquisition du vaccin contre le Coronavirus : Voilà ce qu’a dit Benbouzid

Lors de son passage sur un plateau de la télévision Algérienne ce vendredi soir, le Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir que « l’Algérie fait partie des pays concernés par le programme « Covax », initié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et qui compte 172 pays, dans le but d’organiser une distribution équitable du vaccin contre le Coronavirus dans tous les pays du monde ».

Par ailleurs, le même responsable a indiqué que « l’OMS n’a approuvé aucun vaccin », et que « tous les pays qui ont lancé des campagnes de vaccination l’ont fait de leur plein gré en se basant des autorisations accordées par leurs agences de Santé et de médicaments ».

Professeur Benbouzid a également révélé que « l’Algérie est en négociations avec six (6) laboratoires pour l’acquisition du vaccin Coronavirus ».

Rédaction d’Algérie 360.