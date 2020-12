L’Union européenne dévoile les chiffres de l’immigration Algérienne en Europe 

L’Union européenne a publié le rapport sur l’état des relations UE-Algérie, le 8 décembre passé, et a dévoilé les chiffres de l’immigration Algérienne en Europe.

Dans son rapport sur l’état des relations avec l’Algérie, dans le cadre de la PEV renouvelée avril 2018-aout 2020, rendu public le 8 décembre passé, l’Union européenne a révélé le nombre de visas, les refus, les titres de séjour délivrés aux Algériens …

Selon ce même rapport, « l’Algérie est le septième pays bénéficiaire mondial des visas courts séjours Schengen », avec 374 287 visas Schengen de court séjour délivrés par les pays de l’Union européenne aux ressortissants Algériens en 2019. Parallèlement, 170 000 visas algériens ont été délivrés au ressortissants européens en 2018.

Par ailleurs, l’Algérie figure parmi les pays aux taux de refus les plus élevés au monde, avec un taux de refus de 43% en 2019.

Les chiffres des Algériens résidents en Europe

Le rapport de l’UE a fait état de « 704 101 ressortissants algériens détenteurs d’un permis de séjour dans l’UE, dont 37 714 bénéficiaires d’un nouveau titre de séjour ».

« Le regroupement familial est le motif le plus souvent indiqué, suivi à distance par l’éducation, l’emploi et d’autres raisons, dont la protection internationale », a souligné la même source.

« Le nombre total de demandes d’asile de ressortissants algériens est resté relativement stable, à 10 039 en 2019 contre 10 080 en 2018, conduisant à un total de 6415 décisions d’asile avec un taux de reconnaissance moyen de 6,0 % en 2019 contre 6785 et 6,6 % en 2018 », a détaillé le rapport de l’UE.

Le phénomène de « visa overstay »

Le rapport de l’UE a également évoqué le phénomène de dépassement de la durée légale du visa, ou le « visa overstay », et a souligné qu’ « il demeure une source de préoccupation ». « Le nombre d’Algériens en situation irrégulière sur le territoire de l’UE a augmenté de 25 005 en 2017 à 27 110 en 2018 et à 30 890 en 2019 », a révélé le rapport.

« De plus, le taux de retour, qui a baissé de 21,4 % en 2018 à 19,5 % en 2019, reste considérablement inférieur à la moyenne enregistrée pour les ressortissants des pays tiers (36 % en 2018 et 32 % en 2019) », a rajouté la même source.

Cependant, l’Union européenne a indiqué que « certains de ses États membres ont conclu des accords bilatéraux de retour et de réadmission avec l’Algérie », notant « en particulier en ce qui concerne la lenteur du processus d’identification et la courte durée des laissez-passer délivrés. Il existe de fortes différences de coopération d’un pays à l’autre ».

« L’UE dispose d’un mandat pour la négociation d’un accord de réadmission depuis 2002, mais l’Algérie n’a à ce jour pas confirmé son accord pour le démarrage de négociations », a encore souligné l’UE.

Le nombre d’Algériens arrivés irrégulièrement en Espagne cette année « est frappant »

S’agissant des arrivées irrégulières des ressortissants Algériens sur le territoire de l’Union européenne, cette dernière a mis la lumière sur « le nombre frappant » d’Algériens arrivés irrégulièrement en Espagne cette année.

« Concernant l’arrivée irrégulière de migrants algériens dans l’UE, les chiffres pour 2018 sont de 5 % (1 185) par mer sur la route de la Méditerranée centrale et de 8,4 % (4 652) sur la route de la Méditerranée occidentale, avec une partie des ressortissants algériens arrivant en Espagne via le Maroc », a révélé le rapport, rajoutant que « les chiffres en 2019 s’élèvent respectivement à 9 % (1009) et 17 % (3814) ».

« Plus frappant est le nombre élevé d’Algériens qui arrivent irrégulièrement en Espagne cette année. En 2020 et jusqu’à fin juillet, les chiffres sont respectivement de 5 % (550) et 55 % (2600) », a encore indiqué la même source.

Rédaction d’Algérie 360.