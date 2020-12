Selon un conseiller de Netanyahou, « Israël ne veut pas normaliser avec l’Algérie et le Koweït » 

À l’issue de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, un conseiller du Premier Ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a indiqué qu’ « Israël ne veut pas normaliser avec l’Algérie et le Koweït ».

Dans une publication postée sur Twitter ce jeudi soir, Edy Cohen, journaliste et conseiller auprès du Premier Ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a réagi à l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

« Avant-hier, les Émirats et le Bahreïn, hier le Soudan, aujourd’hui le Maroc, et demain, l’Irak, la Libye et l’Arabie saoudite », a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il s’est également exprimé sur la normalisation des relations avec l’Algérie et le Koweït, et a souligné, à cet effet, qu’ « ils ne voulaient pas normaliser avec ces deux pays ».

Rappelons que lors d’une entrevue accordée au médias nationaux en septembre dernier, le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré que « l’Algérie ne participera pas à la « course » à la normalisation avec Israël », et avait réaffirmé la position de l’Algérie concernant la cause palestinienne.

« Nous constatons qu’il y a une sorte de ruée vers la normalisation. Nous n’y participerons pas et nous ne la cautionnons pas (…) Pour nous, la cause palestinienne reste une cause sacrée, y compris pour tout le peuple algérien », avait déclaré le Chef de l’État.

Donald Trump annonce la normalisation des relations entre le Maroc et Israël

À travers un tweet, le Président américain, Donald Trump, avait annoncé hier, jeudi 10 décembre, la normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, estimant que « c’est une autre percée historique » et que « c’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient ».

Quelques minutes avant de faire cette annonce, Trump avait également fait savoir, sur Tweeter, qu’ « il avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », soulignant, dans ce même sens, que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable ».

Ainsi, le Maroc devient le quatrième pays arabe à normaliser ses relations avec l’État hébreu depuis le mois d’aout dernier, après les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Soudan.

اول من امس الامارات والبحرين امس السودان واليوم المغرب وغدا العراق وليبيا والسعودية.

اما بالنسبة للجزائر والكويت فلا نريد التطبيع معهم. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) December 10, 2020

