Hommage au journaliste Mohamed Tamalt, décédé le 11 décembre 2016 

Le journaliste Mohamed Tamalt est décédé le 11 décembre 2016, à l’âge de 42 ans, après une grève de la faim de trois (3) mois suivi de 3 mois de coma.

Mohamed Tamalt est un journaliste Algérien, résident en Angleterre depuis 2002 et possédant la nationalité britannique. Il écrivait pour le journal arabophone El Khabar et tenait un blog et une page Facebook, où il critiquait le pouvoir de l’époque en s’attaquant de manière virulente à des responsables politiques, en particulier l’ancien Président déchu, Abdelaziz Bouteflika.

Le 27 juin 2016, il est arrêté à l’aéroport d’Alger et emprisonné pour « offense aux institutions et au Président de la République ». Le défunt journaliste a été jugé le 11 juillet de la même année, et a été condamné à deux (2) ans de prison ferme pour « outrage à corps constitué » et « atteinte à la personne du Président de la République » dans des publications sur sa page Facebook.

Tamalt entame une grève de la faim dès son arrestation

Incarcéré à la prison d’El-Harrache à Alger, Mohamed Tamalt a entamé une grève de la faim dès son premier jour d’arrestation. Vers la fin du mois d’août, et après 53 jours de grève de la faim, il est transféré au service des détenues de l’hôpital Lamine-Debaghine (ex-hôpital Maillot) à Bab El Oued dans la capitale algéroise.

Le 11 décembre 2016, il succombe, à l’âge de 42 ans, après une grève de la faim de trois (3) mois suivie de trois (3) mois de coma. La version officielle a indiqué qu’il était mort d’une infection pulmonaire, mais sa mort avait suscité beaucoup de réactions, notamment celles d’Amnesty International comme Reporters sans frontières qui ont appelé les autorités Algériennes à ouvrir une enquête approfondie sur les circonstances de son décès.

Le défunt journaliste a été inhumé au cimetière de Bachdjarah, le quartier de son enfance, et ses obsèques ont été suivies par des centaines de personnes.

Rédaction d’Algérie 360.