France : Ali Benarbia rattrapé par un scandale d’évasion fiscale

L’ancien international algérien Ali Benarbia a été rattrapé par le fisc français, et a subi un redressement fiscal de 4 millions d’euros.

Selon les informations rapportées par le média français Médipart, l’ancien joueur de football Ali Benarbia a subi un redressement fiscal de 4 millions d’euros qu’il devra payer au fisc français.

En effet, la même source a révélé que l’ancien milieu de terrain des Fennecs était payé via une société fictive au Qatar et prétendait habiter dans l’Émirat, alors qu’il vivait à Paris.

L’ancien champion de France avec Monaco et Bordeaux, et consultant pour le groupe NextRadio, n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses activités, il aurait caché ses revenus et sa résidence dans la capitale parisienne.

Ali Benarbia meilleur joueur du Championnat de France en 1999

Né à Oran en 1968, Ali Benarbia s’est installé avec sa famille dans le Sud de la France, où il débute avec le club de Martigues.

Il est considéré comme l’un des meilleurs milieux offensifs de la Ligue 1 dans les années 1990, puis a été élu, en 1999, meilleur joueur du Championnat de France.

Il intègre la sélection nationale en fin de carrière, et porte le maillot des Verts entre 2000 et 2001, pour ensuite rejoindre le Qatar en 2003, avant de prendre sa retraite sportive en 2006.

Rédaction d’Algérie 360.