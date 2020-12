Le FLN condamne la normalisation des relations entre le Maroc et Israël 

Le Front de libération nationale (FLN) a condamné ce vendredi, 11 décembre, « avec colère » la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Dans un communiqué rendu public sur Facebook ce vendredi, 11 décembre, le parti du Front de libération nationale (FLN), « a dénoncé et condamné l’annonce de la normalisation des relations diplomatiques entre le Royaume du Maroc et l’entité sioniste, en échange de la reconnaissance de la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara Occidental occupé par le Président américain, Donald Trump ».

Le parti d’Abou El Fadl Baadji n’a pas manqué de noter que « cet accord d’humiliation, de disgrâce et de vente de l’honneur de la nation, a eu lieu en marge de la célébration de la journée mondiale des droits de l’Homme, coïncidant avec le 10 décembre ».

« Alors que les peuples palestinien et sahraoui souffrent sous le joug de l’occupation, de l’oppression et du piétinement des droits de l’Homme, le Maroc célèbre la normalisation des relations avec l’entité sioniste d’une part, et l’acquisition d’une souveraineté illusoire sur les territoires occupés du Sahara Occidental d’une autre part », a lancé le FLN.

Pour le FLN, « le tweet de Trump est basé sur une fausse illusion »

À travers son communiqué, le parti du FLN a estimé qu’ « abandonner le droit « inaliénable » du peuple palestinien en échange d’un droit « illusoire » à la souveraineté sur le Sahara occidental occupé, est misérable », soulignant que « cela restera une stigmatisation politique, diplomatique et morale qui persécutera ses propriétaires ».

Dans ce même sens, et en évoquant le tweet du Président américain, Donald Trump, reconnaissant la souveraineté du Maroc sur les territoires sahraouis, le parti de Baadji a estimé que « ce tweet est basé sur une fausse illusion », et qu’ « il ne changera par l’essence de la cause sahraouie sur le terrain ».

Par ailleurs, le FLN a indiqué que « ce que l’occupation marocaine n’a pas réussi à réaliser sur la terre du Sahara occidental, elle ne le réussira pas après le tweet du Président américain sortant », rajoutant, à cet effet, qu’ « au contraire, cela augmentera la conviction du peuple sahraoui et son insistance sur la résistance et la lutte jusqu’à l’autodétermination, car le refus de ses droits ne fait qu’accroître la détermination et la solidité de ses propriétaires ».

« Le Parti du Front de libération nationale renouvelle, en cette occasion perfide, son soutien à la cause palestinienne, jusqu’à la victoire en établissant un État indépendant avec El Qods comme capitale, et aux droits du peuple sahraoui dans sa lutte et sa résistance jusqu’à la mise en œuvre de Réglementation internationale de légitimité et l’organisation d’un référendum pour l’autodétermination du sort du peuple du Sahara occidental », a conclu le communiqué du FLN.

Le Maroc normalise ses relations diplomatiques avec Israël

Le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec l’État hébreu ce jeudi, et est devenu le quatrième pays arabe à le faire depuis le mois d’août dernier, après les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Soudan.

En effet, c’est le Président américain, Donald Trump, qui en a fait l’annonce, à travers un tweet, où il a estimé que « c’est une autre percée historique » et que « c’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient ».

Peu de temps avant d’annoncer la normalisation entre le Maroc et Israël, Trump avait indiqué qu’ « il avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », soulignant, dans ce même sens, que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable ».

Rédaction d’Algérie 360.