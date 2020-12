Makri réagit à la normalisation des relations entre le Maroc et Israël 

Le Président du Mouvement pour la Société et la Paix (MSP), Abderezzak Makri a réagi, ce jeudi, 10 décembre, à l’annonce de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Dans une publication postée hier soir sur Facebook, le Président du Mouvement pour la Société et la Paix (MSP), Abderezzak Makri, a estimé que « la normalisation entre le régime marocain et l’entité sioniste ne datait pas d’aujourd’hui » , soulignant que « toute personne engagée dans la cause palestinienne, connait les vielles voies, cachées et manifestes, de la normalisation entre le Maroc et Israël ».

Par ailleurs, le Président du MSP a salué « les efforts fournis par le peuple marocain pour rejeter la normalisation à travers ses marches et ses différents efforts à cet effet ».

« Quelles que soient les percées au niveau des régimes arabes qui ont hérité l’honneur de la cause palestinienne, des luttes de ses mouvements nationaux, et les ont abandonnés, les peuples resteront inébranlables jusqu’à ce que la tempête passe, brisée sur le rocher du grand Islam, qui est l’âme de la nation, sa vie et son arme dans les circonstances difficiles », a déclaré M. Makri.

Le Président du MSP a également souligné que « la lutte continue », rajoutant qu’ « en Algérie, il est temps de préserver la cohésion nationale pour éviter toute convoitise ».

Le Maroc normalise ses relations diplomatiques avec Israël

Le Maroc a normalisé ses relations diplomatiques avec l’État hébreu ce jeudi, et est devenu le quatrième pays arabe à le faire depuis le mois d’août dernier, après les Émirats arabes unis, le Royaume de Bahreïn et le Soudan.

En effet, c’est le Président américain, Donald Trump, qui en a fait l’annonce, à travers un tweet, où il a estimé que « c’est une autre percée historique » et que « c’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient ».

Peu de temps avant d’annoncer la normalisation entre le Maroc et Israël, Trump avait indiqué qu’ « il avait signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental », soulignant, dans ce même sens, que « la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable ».

Makri s’en est pris à Boudaoui pour son déplacement en Israël

Le déplacement de Boudaoui à Beersheba en Israël avec son club l’OGC Nice, dans le cadre du dernier match de la phase de groupes de Europa League, a suscité beaucoup de réactions et a provoqué une vague d’indignation de certains chefs de partis politiques sur les réseaux sociaux.

Après Abdelkader Bengrina, Abderezzak Makri s’en est pris à Boudaoui sur sa page Facebook en qualifiant l’acharnement de certains internautes algériens « d’honorables » et a considéré son déplacement comme « une trahison ».

Rédaction d’Algérie 360.