ENIEM-ENIE :  Un plan de relance sera discuté dimanche avec les Banques

Algérie-Une réunion regroupant des représentants de banques et le ministre de l’Industrie est attendue dimanche prochain, dans le cadre du plan de relance des entreprises ENIEM et ENIE, a annoncé le ministre de l’Industrie Ferhat Ait Ali.

Lors d’un point de presse en marge d’une réunion présidée par le ministre réunissant les opérateurs économiques nationaux publics et privés, Ait Ali a fait savoir que son département organisera une réunion de travail dimanche prochain, réunissant les responsables d’ENIEM et d’ENIE afin de discuter d’un plan de relance pérenne « et non un plan de relance d’urgence qui soit conjoncturel ».

Rappelant qu’ENIEM fait face à des problèmes structurels, et de financement bancaires, le ministre a estimé nécessaire la mise en œuvre d’un plan de relance sur des bases solides.

Pour ce qui est de la réunion d’aujourd’hui, le ministère a indiqué qu’elle intervient dans le cadre des consultations avec les opérateurs économiques publics et privés activant dans le secteur des industries électroniques et électroménagères.

L’ENIEM en arrêt technique depuis le 1er décembre

Le 30 novembre dernier, la direction de l’Entreprise nationale des industries électroménagères (ENIEM) de Tizi-Ouzou avait annoncé un arrêt technique des activités pour une période d’un mois, en raison des contraintes financières et d’une rupture de stocks de matière première.

Selon une note sanctionnant la réunion de son Conseil d’administration (CA), l’entreprise indique être « dans l’obligation d’opter pour un arrêt technique d’activité d’une durée d’un mois (du 01 au 31 décembre), et ce, conformément à la convention collective de l’entreprise ».

Suite à cette décision, les travailleurs de l’entreprise ont observé, les deux jours suivants un mouvement de protestation pour dénoncer cet arrêt technique.

Pour Ait Ali, les revendications des travailleurs de l’ENIEM sont « logiques et légitimes »

Le 5 décembre, le ministre de l’Industrie a estimé, lors d’une séance plénière à l’APN, que les revendications des travailleurs de l’Eniem, portant relance de son activité, sont « logiques et légitimes ».

Néanmoins, poursuit-il, la relance de l’entreprise et sa restructuration exige des fonds au vu des dettes qui pèsent sur cette entreprise.

Selon le responsable, « il n’est pas concevable qu’une entreprise économique de la taille et de la notoriété d’Eniem ne réalise pas des gains ».

Merzouk.A