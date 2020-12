Une algérienne séquestrée par sa belle famille en France

Ne maitrisant pas la langue française, la jeune algérienne de 22 ans qui est arrivée en France en septembre dernier, n’avait même pas connaissance de son adresse.

Selon la Radio France Bleu, la jeune femme algérienne, victime de violences physiques affligées par son mari et la famille de ce dernier, a été également détenue captive dans la maison de sa belle famille, à Orleans, au sud de la France

Constamment mise sous surveillance dans l’appartement qui se trouve dans le neuvième étage d’un immeuble au quartier des Blossiéres à Orléans, la jeune fille de 22 ans ne pouvait pas sortir. En plus de son mari, l’accusation pour séquestration touche aussi le frère et père de celui-ci.

En France depuis trois mois, après son mariage en Algérie

La police a été alertée grâce à un coup de fil passé après que la victime a pu enfin avoir accès à un téléphone. Suite aux trois longs mois de supplice, la victime parvient finalement à prendre contact avec ses proches qui résident en France mais aussi ceux d’Algérie, qui ont quant a leur tour informé les services de police de la situation.

Ne maitrisant pas la langue française, la jeune femme qui fut d’abord mariée en Algérie avant de débarquer en France il y a trois mois, ne savait même pas ou elle habitait.

Tout le temps emmuré dans leur appartement, elle n’avait pour seule sortie que celle ou elle accompagnait son mari pour faire les courses une seule fois pendant toute la semaine.

L’arrestation des ravisseurs

Suite à la géolocalisation du téléphone que la victime a utilisé pour passer le coup de fil, les services de police de Rouen et de Lyon, qui ont fini par trouvé l’adresse de la victime, ont finalement contacté leurs confrères du commissariat d’Orléans. Ces derniers ont été alertés dans la soirée du lundi dernier.

C’est le beau-père, un homme âgé de 57 ans, que la police a trouvé une fois arrivée à l’adresse de la victime. Suite à l’arrestation de celui-ci qui était chargé de la surveillance, la police a taché ensuite d’arrêter le mari, ce dernier âgé de 22 ans se trouvait dans son lieu de travail. Les policiers ont également procédé à l’arrestation du petit frère, âgé de 19 ans.

Atteinte de blessures au niveau des jambes et du visage, la jeune fille a subi un examen par l’unité médico-judiciaire à l’hôpital d’Orléans. La prescription délivrée par le médecin indiquait cinq jours de totale incapacité de travail.

Les trois ravisseurs se trouvent en garde à vue et sont en attente de passer devant le procureur de la république. Le mari de la victime et ses ceux acolytes sont exposés a des poursuites pour violences et séquestration.

Rédaction d’Algerie360