Vidéo. Football : Youcef Belaïli auteur d’un magnifique doublé

Sport – Pour sa troisième titularisation sous le maillot du Qatar SC, l’international algérien Youcef Belaïli a inscrit deux buts lors de la victoire de son équipe face à Al Khor (3-0), hier mercredi pour le compte de la 8e journée de la Qatar Stars League.

L’ancien joueur de l’Espérance Tunis a marqué un superbe but à la 38 e minute. Auteur d’une magnifique frappe puissante en plein lucarne qui n’a laissé aucune chance au gardien adverse.

Youcef Belaili est revenu en deuxième période pour inscrire le deuxième but de son équipe et son deuxième doublé avec son Club Qatar SC à l’heure du jeu, l’international dans un rôle de n°9 a reçu un ballon en profondeur, il contrôle la balle et lobe le gardien avec un geste de grande classe et digne d’un vrai avant-centre.

Décidément, l’international algérien, Youcef Belaïli, est déterminé à rattraper le temps perdu qui lui a valu d’être écarté de la sélection algérienne et surtout des remontrances de la part de l’entraîneur national, Djamel Belmadi.

Ch.laib