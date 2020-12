Donald Trump annonce la normalisation des relations entre Israël et le Maroc

Le président américain Donald Trump a annoncé, ce jeudi 10 décembre, la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Maroc.

L’annonce a été faite par Trump sur Tweeter. « Une autre percée historique aujourd’hui – nos deux grands amis Israël et le Royaume du Maroc ont convenu d’établir des relations diplomatiques complètes. C’est une formidable avancée pour la paix au Moyen-Orient », a écrit président américain dans un Tweet.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

En retour, les USA reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental

En retour de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, les États-Unis ont reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.

« Aujourd’hui, j’ai signé une proclamation reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. La proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc est la SEULE base d’une solution juste et durable pour une paix et une prospérité durable », a écrit Trump sur Twitter quelques minutes avant l’annonce de la normalisation.

Le Maroc devient le 5e pays arabe à normaliser les relations avec Israël

Le Maroc est devenu aujourd’hui le 5e pays arabe à normaliser les relations avec Israël, après le Bahreïn et les Émirats arabes unis cette année. Et l’Égypte et la Jordanie respectivement en 1979, 1994.

Pour rappel, les accords officialisant la normalisation des relations le Bahreïn et les Émirats arabes unis avec Israël ont été signés, en septembre dernier, à la Maison Blanche (Washington).

Rédaction d’Algerie360