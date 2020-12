L’Arabie Saoudite approuve le vaccin Pfizer-BioNTech contre la COVID-19

Santé- Le Royaume d’Arabie Saoudite vient de donner son feu vert pour l’utilisation massive du vaccin contre Coronavirus Covid-19 Pfizer-BioNTech.

L’Autorité générale de l’alimentation et des médicaments a annoncé aujourd’hui (jeudi) 10 décembre 2020, qu’elle a approuvé l’enregistrement du vaccin contre le coronavirus « Pfizer-BioNTech » (vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19) dans le Royaume d’Arabie Saoudite, après que la société « Pfizer » a demandé l’autorisation de l’enregistrer, afin que les autorités sanitaires du Royaume puissent alors importer et utiliser le vaccin.

Selon les médias Saoudiens, la décision de l’Autorité d’approuver l’enregistrement du vaccin et la mise à disposition de son utilisation reposent sur les données fournies par la société «Pfizer» le 24 novembre 2020, puis les conditions étant remplies, l’autorité a commencé à examiner et à évaluer les dossiers d’enregistrement sous plusieurs aspects.

Ainsi, et selon les mêmes sources, les autorités sanitaires saoudiennes concernées commenceront les procédures d’importation conformément aux normes et exigences à cet égard, et l’autorité analysera les échantillons de chaque expédition entrante du vaccin avant de l’utiliser pour garantir sa qualité, et le ministère de la Santé annoncera la date d’arrivée du vaccin et commencer à l’utiliser après avoir rempli les conditions d’importation.

Rédaction d’Algérie360