Affaire du déplacement en Israël : Bengrina s’en prend à Boudaoui

Algérie —La polémique autour de la visite confirmée du joueur international algérien, Hicham Boudaoui avec son club de l’OGC Nice (France) en Israël s’accentue de plus en plus, la nouvelle continue a alimenté les débats en Algérie.

Ce matin, le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a réagi à la nouvelle, en s’attaquant au jeune joueur algérien, affirmant que sa décision de visiter l’Israël est considérée comme une désobéissance à la position qui exprime l’avis de la majorité du peuple algérien.

« Ce que le jeune joueur algérien Hicham Boudaoui a fait ces jours-ci, et son voyage sportif avec son équipe en Palestine, alors qu’elle est encore dans l’atmosphère de l’occupation sioniste, est considérée par tous les Algériens comme un voyage de désobéissance, qui ne représente à aucun cas la position du citoyen algérien où qu’il soit, vis-à-vis de la cause palestinienne », a écrit Abdelkader Bengrina.

Dans le contexte, l’ancien candidat à la présidentielle décembre 2019, lance un appel, « C’est pourquoi nous saisissons l’occasion de cet incident isolé pour appeler tous les secteurs des médias, de l’éducation et de l’orientation en Algérie à intensifier leurs efforts afin de sensibiliser la jeunesse algérienne et répandre la bonne conscience au sein de notre société et parmi nos jeunes afin qu’ils ne soient pas trompés par de telles erreurs qui, nous l’espérons, ne se reproduiront plus ».

Pour conclure, Abdelkader Bengrina a réitéré son soutien « inconditionnel » à la cause palestinienne, et son refus catégorique de tout politique de normalisation avec l’entité sioniste, qualifiant cette cause de « sacrée pour l’ensemble du peuple algérien ».

Ch.LAIB