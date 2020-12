Vaccin Coronavirus « Pfizer »: Six morts dans le cadre des essais

Santé – La Food and Drug administration (FDA) a publié un document indiquant que six parmi environ 44.000 participants aux tests du vaccin de Pfizer étaient décédés, rapporte l’agence de presse « Sputnik ».

Six personnes sont mortes au cours d’essais d’un vaccin contre le coronavirus mis au point par le géant pharmaceutique américain Pfizer et l’allemand BioNTech, selon un rapport de la Food and Drug Administration des États-Unis.

L’un des participants aux tests vaccinaux a également été déclaré obèse et athérosclérose, et est décédé trois jours après avoir pris la première dose du médicament.

Le deuxième volontaire décédé a eu une crise cardiaque 60 jours après la deuxième dose.

Parmi les participants qui ont reçu le placebo, deux sont morts d’une crise cardiaque et d’un accident vasculaire cérébral, tandis que la cause du décès de deux autres est en cours de détermination.

Sur les six personnes décédées, trois ont plus de 55 ans.

Au total, environ 38 000 personnes âgées de plus de 16 ans ont participé aux tests.

La Food and Drug Administration des États-Unis avait précédemment confirmé l’efficacité du vaccin Pfizer et BioNTech, et les documents ont indiqué que le médicament présentait un niveau d’innocuité approprié et qu’il n’y avait aucun obstacle à son utilisation en cas d’urgence, rapporte RT.

Le directeur de Pfizer, Albert Bourla, rassure.

Le décès de ces 6 patients ont fait réagir les responsables du groupe pharmaceutique, le directeur de Pfizer, Albert Bourla a déclaré, «Nous n’avons pas rogné sur la sûreté, le vaccin, qui est basé sur une nouvelle technologie, a été testé «exactement de la même façon que nous testons n’importe quel vaccin qui circule», a-t-il souligné avant d’ajouter : «ce vaccin a de fait été testé avec des spécifications encore plus rigoureuses parce que nous sommes observés à la loupe ».