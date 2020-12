Réunion du Gouvernement : 3 projets de décrets exécutifs examinés

Algérie – Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, ce mercredi 9 décembre, une réunion du Gouvernement qui a traité de trois projets de décrets exécutifs.

Présidé par Djerad, le gouvernement a examiné des projets de décrets exécutifs relatifs aux secteurs des Finances et des Travaux publics.

Benabderrahmane présente 2 projets de Décret exécutifs

Lors de la reunion, le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane a présenté au gouvernement deux (02) projets de Décret exécutifs fixant :

Les modalités d’établissement de l’état des effectifs accompagnant le projet de loi de finances de l’année

Les conditions de rétablissement de crédits

Le premier projet de Décret exécutif a pour objet de fixer les modalités d’établissement de l’état des effectifs accompagnant le projet de Loi de Finances de l’année.

Cet état des effectifs est consacré par la Loi Organique relative aux lois de finances afin de renforcer la transparence et la traçabilité ainsi que la justification des variations, année par année, et par palier de catégorie des effectifs, au niveau des institutions publiques et des établissements sous tutelle.

Pour le deuxième projet de texte, il a pour objet d’encadrer et de fixer les procédures et les conditions de rétablissement de crédits.

Djerad ordonne l’achèvement du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest avant fin 2021

Après avoir écouté l’exposé du ministre des Travaux Publics Farouk Chiali sur un nouveau décret exécutif, Djerad a donné des instructions pour la finalisation du dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest avant fin 2021 avec la mise en service des stations de péages.

Le décret présenté par Chiali prévoit que les tronçons de routes proposés au classement dans les catégories des autoroutes sont ceux possédant les caractéristiques techniques et réglementaires y afférentes, à savoir : l’autoroute nord-sud, l’autoroute est-ouest et les pénétrantes autoroutières de : Bejaïa, Mostaganem, Oran, Zéralda et Boudouaou.

L’acquisition du vaccin contre le coronavirus au Menu

Par ailleurs, le Gouvernement a entendu deux exposés relatifs à l‘avancement des deux « Task force » mises en place à la suite du Conseil Interministériel du 29 novembre 2020 sur l’acquisition du vaccin anti-covid-19.

Rappelons que ces 2 « Task Force » sont dédiées à la prise en charge du volet sanitaire du vaccin contre le coronavirus, notamment la stratégie d’acquisition, le plan de vaccination et la préparation de la ressource humaine ainsi que le volet logistique qui concerne le transport, le stockage et la distribution du vaccin sur le territoire national.

Rédaction d’Algerie360