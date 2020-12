Prix de Pétrole : Le Brent et le WTI terminent en ordre dispersé 

Algérie – Les incertitudes continuent de dominer les cours du pétrole, notamment face à l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19). Hier, les prix de l’or noir ont évolué en « dent de scie » pour terminer en ordre dispersé.

À la clôture de ce mardi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a gagné 0.1%, soit 5 cents, pour atteindre les 48.84 dollars. Parallèlement, le baril américain de WTI pour le mois de janvier a fini avec 0.3%, soit 16 cents, pour atteindre les 45.60 dollars.

Après avoir été touché par la pandémie du Coronavirus (Covid-19), pendant plus de huit (8) mois, le marché du pétrole connait un rebond et espère une reprise de la demande avec l’arrivée des vaccins contre le virus.

« Le pétrole est techniquement toujours dans une tendance haussière et pour atteindre le prochain niveau, il aura besoin de l’aide des raffineurs américains », a indiqué Phil Flynn, de Price Futures Group.

Les analystes estiment qu’ « en moyenne, les stocks américains de pétrole devraient baisser de 1.2 millions de barils et la capacité d’utilisation des raffineries augmenter de 0.6 à 78.8% ».

Pour Tamas Varga, analyste de PVM, « les cours du brut sont restés tiraillés entre la morosité immédiate et la perception d’un avenir meilleur », soulignant dans ce même sens que « la pandémie de la Covid-19 continue de se propager et présente une menace sérieuse pour la demande et les capacités de stockage à très court terme ».

Les cours du pétrole de ce 9 décembre

Les cours de ce mercredi matin indiquent que les prix du pétrole continuent leur hausse frôlant les 50 dollars le baril. En effet, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février a gagné 0.94% pour atteindre les 49.31 dollars, tandis que baril américain de WTI pour le mois de janvier a augmenté de 0.92 % pour atteindre les 46.02 dollars, ce mercredi matin.

