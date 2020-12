Coronavirus : Le Royaume Uni déconseille le vaccin Pfizer à cette catégorie de personnes

Algérie – L’agence britannique du médicament déconseille le vaccin anti-coronavirus de Pfizer/BioNTech à une certaine catégorie de personnes.

En effet, le directeur médical du service national de santé (NHS), Stephen Powis, a fait savoir, ce mercredi 9 décembre, que « deux personnes ayant connu des réactions allergiques importantes ont mal réagi au vaccin de Pfizer/BioNTech« .

« Les deux personnes se remettent bien », a ajouté Stephen Powis, précisant que les 2 personnes étaient sujettes aux allergies au point de « garder toujours de l’adrénaline sur elles ».

Par conséquent, les autorités sanitaires britanniques ont déconseillé d’inoculer le vaccin de Pfizer aux personnes ayant eu dans le passé d' »importantes réactions allergiques ».

« Cette mise en garde concerne les personnes ayant des réactions allergiques importantes à des vaccins, des médicaments ou de la nourriture », a expliqué l’agence britannique du médicament.

La campagne de vaccination entamée hier au Royaume-Uni

Premier pays au monde à avoir approuvé vaccin anti-covid-19, le Royaume-Uni a entamé hier sa campagne de vaccination contre le coronavirus avec le vaccin de Pfizer/BioNTech.

« Nous faisons passer en premier les plus vulnérables et les plus de 80 ans. Ils seront parmi les premiers à recevoir les vaccins », avait déclaré Matt Hancock, Ministre britannique de la Santé.

Pr Raoult avait critiqué les vaccins contre le Coronavirus

Dans une déclaration accordée, lundi dernier, à la chaîne de télévision française CNews, le professeur français Didier Raoult s’est montré sceptique sur l’efficacité des vaccins à ARN contre le coronavirus.

« Pour l’instant ce que j’ai vu, c’est surtout de la publicité (…) Je n’ai pas vu d’articles scientifiques. J’attends de voir de vraies données », avait-il déclaré.

« Les essais, il ne s’agit pas de dires si je fais ça, ça fait des anticorps. Il s’agit de dire écoutez voilà, on a une population exposée, dans cette population exposée dans des conditions naturelles chez des gens qui représentent la cible, ça marche. Et ça, on verra », avait expliqué Didier Raoult.

Massin.A